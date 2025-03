Erna ontmoet haar held Hans Vanaken

Zondagavond zag Erna een droom uitkomen. Dankzij de West-Vlaamse zorgorganisatie Curando, dat op 6 maart zijn tienjarig bestaan vierde. Ze woonde de wedstrijd van haar favoriete ploeg Club Brugge live bij én ontmoette haar held Hans Vanaken.

Ter gelegenheid van dat tienjarig bestaan vervult Curando 10 dromen van zorgvragers. Begin dit jaar kregen alle zorgvragers uit alle dienstverleningen van Curando de kans om hun ultieme droom in te zenden. De organisatie koos in totaal 10 winnaars die hun droom in vervulling zien gaan.

Trouwe supporter

Een van de droomwinnaars is Erna Ingelbrecht. Erna woont in woonzorgcentrum Sint-Anna in Eernegem. Haar grootste droom? Nog één keer de sfeer van een Club Brugge-wedstrijd beleven en haar voetbalheld Hans Vanaken ontmoeten.

Als trouwe Club Brugge-supporter werkte Erna jarenlang in de kantine van de club, waar ze een geliefde en bekende verschijning werd. Sinds haar opname in woonzorgcentrum Sint-Anna is haar liefde voor de voetbalclub onveranderd gebleven. Toen ze de kans kreeg om een droom in te dienen, hoefde ze niet lang na te denken. Ze wilde terug naar het stadion, de spanning voelen en haar geliefde Club Brugge in actie zien.

Curando maakte, dankzij de Club Brugge Foundation, op zondag 16 maart haar droom werkelijkheid. Erna werd uitgenodigd in het Jan Breydelstadion, waar ze haar geliefde Club Brugge opnieuw aan het werk zag. Maar het absolute hoogtepunt van haar dag was de ontmoeting met Hans Vanaken.

Mijlpaal vieren

Het 10-jarig bestaan van Curando draait niet alleen om het vieren van een mijlpaal, maar ook om het maken van een verschil. “Bij Curando geloven we in de kracht van betekenisvolle momenten”, zegt Frans Boone, zonaal directeur bij Curando. “Warme, persoonlijke zorg gaat verder dan dagelijkse ondersteuning—het gaat om vreugde brengen en dromen waarmaken. Erna’s verhaal is daar een prachtig voorbeeld van.”