Erkentelijkheidstrofee ‘Helpende Hand’ dit jaar voor alle Kuurnenaars

Op maandag 10 januari is na de kerkdienst ter gelegenheid van verkorenmaandag in de Sint-Michielskerk de erkentelijkheidstrofee ‘Helpende Hand 21-22’ uitgereikt in Kuurne.

Het was burgemeester Francis Benoit die namens alle Kuurnenaren deze trofee in ontvangst mocht nemen van grootmeester Eddy Lafaut van de Orde van de Ezel.

In zijn bestaan is het de eerste keer dat de erkentelijkheidstrofee ‘De helpende Hand’ niet wordt uitgereikt aan een individueel persoon, maar wel aan alle bewoners van Kuurne.

Geschiedenis

De erkentelijkheidstrofee ‘De Helpende Hand’ kent in Kuurne reeds een rijke geschiedenis en wordt reeds sinds 1975 elk jaar uitgereikt door de Orde van de Ezel. In 2019 kreeg Kris Quartier de trofee uitgereikt en in 2020 viel deze te beurt aan Frans Vervaeke.

“Er schuilt in iedere Kuurnenaar wel ergens een weldoener in deze bizarre tijden”, vertelt burgemeester Francis Benoit. “Een telefoontje, een bezoekje, boodschappen doen voor iemand, … het is een klein gebaar maar het doet zo’n deugd!”

De trofee zal een plaatsje krijgen in het gemeentehuis van Kuurne en zal nu en dan tijdelijk worden uitgeleend aan een ander openbaar gebouw.

(BRU)