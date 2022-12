Erkentelijkheidstrofee 2023 voor Carlos Soreyn: “Wat ik doe, doe ik uit liefde”

De dagelijkse inzet van Carlos Soreyn (74) voor zijn Kuurnse medemens is ook de Orde van de Ezel niet ontgaan. Nadat Carlos begin dit jaar nog de meeste kaartjes op zijn naam kreeg tijdens de corona-editie van de Helpende Hand, kent nu ook de Stichting Erkentelijkheidstrofee van de Orde van de Ezel hem het kunstwerk De Helpende Hand toe.

Carlos Soreyn ging 21 jaar terug met pensioen, nadat hij 33 jaar als treinbestuurder bij de NMBS was tewerkgesteld. Wie dacht dat Carlos het sinds dat moment wat kalmer aan zou gaan doen en lekker zou beginnen genieten van het leven, heeft het verkeerd voor. De tijd die vrijkwam, spendeert Carlos nog steeds aan mensen helpen en bijspringen waar nodig.

Bakkersronde

“Als kleine jongen was ik reeds begaan met iedereen”, reageert een bescheiden Carlos Soreyn. “Ik herinner mij, alsof het gisteren was, de periode dat ik meeging op ronde met de bakker om op zondagmorgen de pistolets rond te dragen van deur tot deur. Ik schat dat ik toen amper zes jaar was. Toen al wilde ik mij ten dienste stellen van de gemeenschap. Ook tijdens mijn loopbaan als machinist spendeerde ik de weinige vrije tijd die ik had, aan het helpen van mensen. Of het nu boodschappen doen was voor bejaarden, iemand naar het ziekenhuis brengen, op vrijdag alle vuilniszakken verzamelen op een plaats, het vrijmaken van voetpaden na een sneeuwbui, het afbreken van een tuinhuis of iemand depanneren bij autopech: steeds stond ik paraat”, vertelt Carlos Soreyn nog.

Mijn dagen zijn goed gevuld, aangezien er wel altijd iemand hulp kan gebruiken

Zijn pensionering heeft daar echter niets aan gewijzigd, aangezien mensen nog altijd dagelijks een beroep kunnen doen op zijn dienstverlening. “Daardoor heb ik een hele grote vrienden- en kennissenkring, waardoor ik steevast, als ik met mijn vrouw ergens op vakantie ga, word herkend.”

Maar ook bij evenementen zoals het Sint-Pietersfestival, Kuurne Balkt… staat Carlos steeds vooraan in de rij om belangeloos de lastigste werkjes op te knappen. Iets dat hij steeds doet met een warm hart, in stilte, net als het dagelijks openen en het in orde maken van de Sint-Pieterskerk.

“In mijn jeugd was ik vooral bezig met paarden”, gaat Carlos verder. “Als jockey reed ik wedstrijden op de Kuurnse hippodroom, op de rug van het paard, maar evengoed in de sulky. Op mijn twintigste besloot ik te stoppen als jockey en verder te gaan als verzorger van renpaarden. Ondanks die tijdrovende hobby wist ik toch de nodige tijd vrij te houden om de mensen uit mijn onmiddellijke omgeving te helpen. Het was even schrikken toen ik onlangs het bericht kreeg dat ik de Erkentelijkheidstrofee 2023 kreeg toegewezen. Wat ik doe voor de samenleving, doe ik uit liefde, zonder daarvoor iets terug te moeten krijgen. Mijn dagen zijn alvast goed gevuld, aangezien er wel altijd iemand hulp kan gebruiken. Ik werk graag met mijn handen, al trek ik wel voor een ding mijn neus op, en dat is huishoudelijk werk. (lacht) Ik ben dan ook mijn echtgenote heel dankbaar dat ze mij volledig steunt in wat ik dagelijks doe.”

Verkoren Maandag

De Orde van de Ezel omschrijft Carlos als een duiveltje-doet-al die de belichaming is van de doelstelling van de trofee die hij krijgt uitgereikt. Carlos Soreyn heeft altijd in Kuurne gewoond. Hij studeerde A2 elektronica aan het KTA in Heule en is gehuwd met Anne Marie Mieke Craeynest (74). Carlos zal zijn erkentelijkheidstrofee onder de vorm van het kunstwerk De Helpende Hand overhandigd krijgen tijdens een academische zitting die plaatsvindt op Verkoren Maandag 9 januari in de raadszaal van het gemeentehuis. (BRU)