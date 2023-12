Erkentelijkheidstrofee 2023 heeft eigenlijk twee winnaars: “Lieve steunt me in alles”

Op maandag 4 december heeft de Stichting Erkentelijkheidstrofee van de Orde van de Ezel besloten om de Erkentelijkheidstrofee 2023 toe te kennen aan Marc Verhaeghe. Marc deelt echter de overtuiging dat deze onderscheiding niet uitsluitend aan hem toekomt, maar evenzeer aan zijn toegewijde echtgenote, Lieve Vanwijnsberghe, en in een bredere zin aan alle personen die zich dagelijks inzetten binnen het vrijwilligerswerk.

Traditioneel gaat de Stichting Erkentelijkheidstrofee van de Orde van de Ezel, die als doel heeft jaarlijks een kunstwerk uit te reiken aan een Kuurnenaar die zich op uitzonderlijke wijze heeft laten opmerken door algemene en onbaatzuchtige inzet voor het welzijn van de medemens, op zoek naar een geschikte kandidaat om hun Erkentelijkheidstrofee aan toe te kennen. Deze keer viel de eer te beurt aan Marc Verhaeghe (72).

Warm hart

Marc is actief binnen talloze verenigingen. Hij was eerst lid en voorzitter van het oudercomité en nu lid van het schoolbestuur van Spes Nostra Heule – Kuurne, bestuurder bij de vzw De Bron, bestuurder (secretaris), penningmeester bij de vzw zusters Augustinessen Harelbeke. Daarnaast is hij lid van de Lokale Pastorale Ploeg van de parochie Sint-Michiel. Hij was tevens enkele jaren lid en secretaris bij de heemkundige vereniging Cuerna, om er maar een paar te noemen. Eveneens was Marc gedurende tien jaar hoornist bij de harmonie van de Kuurnse Gilden en was er ook bestuurslid en schatbewaarder. Dit alles doet hij met een warm hart, samen met zijn partner Lieve Vanwijnsberghe (62), die eveneens een zeer actieve persoonlijkheid is binnen het Kuurnse vrijwilligerswerk. “Ik was verrast toen ik hoorde dat de Erkentelijkheidstrofee 2023 aan mij was toegekend,” opent Marc het gesprek. “Binnen Kuurne zijn er immers zoveel mensen die in aanmerking komen voor deze trofee omdat ze zich dagelijks inzetten voor hun medemens. Maar ik ben heel tevreden met deze erkenning, al wil ik daar meteen aan toevoegen dat deze trofee evenzeer toekomt aan mijn echtgenote Lieve Vanwijnsberge. Naast mij te steunen in alles wat ik doe, is ze tevens zelf actief binnen talloze verenigingen als vrijwilligster.”

Golfslag

Marc is sinds zijn geboorte woonachtig in Kuurne. Hij groeide op in Sente, waar hij onder meer actief was binnen jeugdclub Golfslag. Na zijn opleiding aan het VHTI (nu Vives) als gegradueerde in de elektronica, volgde Marc nog een managementsopleiding aan de Vleirickschool. Professioneel was hij 38 jaar werkzaam binnen Barco, waar hij binnen diverse divisies van de groep actief was en onder meer verantwoordelijk was voor het totale operationele gebeuren.

Gedeeld raakpunt

Marc is gehuwd met Lieve Vanwijnsberghe, die 33 jaar als verpleegster werkzaam was. Het koppel heeft twee kinderen, Bert en Nele, en vier kleinkinderen. “We zijn beiden altijd nauw betrokken geweest bij het Kuurnse vrijwilligerswerk, wat een gedeeld raakpunt is van ons”, gaat Marc verder. “Lieve was onder meer actief binnen het oudercomité van de vrije lagere school waar zowel Bert als Nele schoolliepen. Daarnaast was ze ook meer dan 20 jaar leesmoeder. Toen onze kinderen naar het middelbaar gingen in Spes Nostra Kuurne, werd ze gecoöpteerd in de schoolraad van de Vrije Lagere Scholen als lid van de lokale gemeenschap. Toen ze met pensioen ging bij AZ Groeninge, bleef ze op vrijwillige basis actief bij zieken en personen die verzorging of een beetje morele steun nodig hebben. Als dit net iets verder weg is, kan ze steeds op mijn steun rekenen om haar daarheen te brengen. Daarnaast is Lieve ook actief binnen de opvang en begeleiding van kinderen tijdens jeugdmissen op Sint-Michiel en helpt ze mee bij Broederlijk Delen voor de organisatie van sobere maaltijden op de parochie Sint-Michiel. Wij zijn dus samen twee bezige bijen die als levensleus hebben: Als we met pensioen zijn gaan we niet in onze luie zetel zitten, gezien het veel beter en leuker is om iemand te helpen dan om zelf geholpen te moeten worden!”

Kunstwerk

De Erkentelijkheidstrofee zal Marc en Lieve overhandigd worden in de vorm van een kunstwerk genaamd De Helpende Hand. Dit zal plaatsvinden tijdens een academische zitting op 8 januari in de raadszaal van het gemeentehuis in Kuurne. (BRU)