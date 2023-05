Erkenning (West-Vlaamse) WOI-sites als werelderfgoed opnieuw op tafel van Unesco

De erkenning van monumenten en begraafplaatsen van de Eerste Wereldoorlog als werelderfgoed staat in september opnieuw op de agenda van het Werelderfgoedcomité van de Unesco. Dat heeft Vlaams minister van Onroerend Erfgoed Matthias Diependaele (N-VA) bekendgemaakt. Het erkenningsdossier werd in 2017 al eens ingediend, maar toen stelde het erfgoedcomité de behandeling van het dossier nog voor onbepaalde tijd uit.

Vlaanderen, Wallonië en Frankrijk dienden in 2017 een dossier in bij Unesco voor de werelderfgoederkenning van 139 monumenten en begraafplaatsen van WO I langs het Westelijk Front.

IJzertoren en Tyn Cot Cemetery

Voor Vlaanderen gaat het dan onder meer om de Crypte van de IJzertoren en Tyne Cot Cemetery in Zonnebeke. Het Werelderfgoedcomité besliste in 2018 dat het eerst een reflectie wilde voeren over nominatiedossiers die een link hebben met recente conflicten of zogenaamde ‘negative memories’.

Men wil vermijden dat een werelderfgoederkenning misbruikt wordt als politiek middel, bijvoorbeeld wanneer er nog geen sprake is van verzoening tussen vroegere strijdende partijen.

Bedford House Cemetery

Volgens Vlaams minister Diependaele is de tijd nu wel rijp en komt het dossier in september opnieuw op de tafel van het Werelderfgoedcomité. “Na reflectie heeft het Werelderfgoedcomité beslist dat er wel degelijk plaats is voor dit soort dossiers op de Werelderfgoedlijst. Niet in het minst omdat het ook sterke dragers kunnen zijn van een nooit meer oorlog-boodschap”, klinkt het. Een beslissing wordt verwacht rond 21 september.

Minister Diependaele maakte het nieuws bekend ter gelegenheid van de herbegraving van soldaat Robert Kenneth Malcolm op Bedford House Cemetery in Ieper. De resten van de soldaat, die in 1917 vermist raakte in de strijd, werden in 2016 teruggevonden.