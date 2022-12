Erkenning wandelpad veroorzaakt burenruzie: “Rechter gaf ons gelijk, burgemeester en buurvrouw met de kruimels naar huis”

Een vrederechter erkende recent het Schaepenbulckpad, tussen de Tieltseweg en de Meulebekestraat, als officiële wandelroute. Volgens burgemeester Koenraad Degroote (Eendracht) probeerde een boer dat te voorkomen door de voetweg te belemmeren. “Maar dat is niet waar”, reageert Daniel Bouckhout. “Degroote en de buren wilden het wandelpad vier meter breed maken zodat landbouwvoertuigen er konden passeren, maar de vrederechter zei dat dat niet wettelijk was.”

De omgeving van de Krommendijkbeek heette vroeger De Schaepenbulckenhoek. Een ‘bulck’ is een oude benaming voor ‘ingesloten land’ of ‘ingesloten weiland’. In september 2020 werd het Schaepenbulckpad, dat 1.300 meter lang is, heropend zodat voetgangers naar hartenlust konden genieten van het groene stukje natuur.

Maar sindsdien ontving het gemeentebestuur regelmatig meldingen van hindernissen op het wandelpad. “Het traject ligt naast een stuk landbouwgrond. De eigenaar daarvan plaatste er bewust kettingen of zelfs een aanhangwagen zodat men niet verder kon”, vertelt burgemeester Koenraad Degroote (Eendracht). “Er kwamen zelfs berichten binnen dat de man wandelaars lastigviel en verbaal agressief was. Hij was kwaad omdat we de buurtweg hadden opengesteld voor het publiek, dat vond hij niet kunnen.”

Burgervader onwaardig

“Dat is een grote leugen”, reageren Daniel Bouckhout (71) en zijn vrouw Marijke Demunster (63) uit de Meulebekestraat. “Wij hebben de voetweg nooit belemmerd, enkel afgepaald tot waar die loopt. De ketting hing er om onze privé af te schermen. We zouden zogezegd voorbijgangers hebben geschoffeerd, maar ook dat klopt niet. Dat de burgemeester ons zwartmaakt in de media, kan echt niet. Hij zoekt ruzie in plaats van oplossingen, dat is een burgervader onwaardig.”

De vrederechter bevestigde op 14 november dat het pad vrij moet zijn voor natuurliefhebbers die er willen wandelen. Hij erkende dat de voetweg zich op anderhalve meter naast de gracht bevindt. “Wij haalden onze slag thuis, de burgemeester en onze buurvrouw keerden met de kruimeltjes naar huis”, zegt Daniel. “Men wou de voetweg vier meter breed maken, zogezegd voor de wandelaars, maar dat was omdat onze buurvrouw er met haar landbouwvoertuigen zou kunnen passeren. Terwijl in onze akte – Daniel en Marijke verkochten in 2016 grond aan de buur – stond vermeld dat die voetweg niet als extra uitweg kon gebruikt worden.”

Machtsmisbruik

Volgens het echtpaar heeft de burgemeester zich zelfs schuldig gemaakt aan machtsmisbruik. “Hij wou de buurvrouw een erfpacht gunnen, terwijl dat volgens de akte niet mogelijk was. Hij ging duidelijk buiten de wet en buiten zijn bevoegdheid.”

Degroote ontkent. “Ik wou de voetweg in ere herstellen en vroeg aan de vrederechter om die te erkennen over een breedte van anderhalve meter, en dat is gebeurd. Meneer Bouckhout heeft niets gewonnen want hij wil helemaal geen mensen op die voetweg zien. De eerste wandelingen waren onder politiebegeleiding. Er waren wel degelijk verschillende meldingen over zijn gedrag, ook via de politie.”

“Ik wou dat het Schaepenbulckpad naast de gracht lag, en niet erin, zodat men er kon passeren. En dat is het ook geworden. De privékwestie tussen de buren laat ik gerust, daarvoor bestaat het gerecht”, aldus de burgemeester.

Man Bijt Hond

Daniel ontkent die beschuldigingen. Maar buurvrouw Sabine Devos spreekt over mensenkloterij als ze over de voorbije twee jaar vertelt. “Familie Bouckhout plaatste een betonnen kuip, landbouwvoertuigen en een hooiwagen op de voetweg. Er kon geen wandelaar meer door. Er hing zelfs prikkel- en elektriciteitsdraad. En de man was wél agressief tegen voorbijgangers, hij schold ze uit en beledigde zelfs de politie en de burgemeester. Je kan er een aflevering voor Man Bijt Hond over maken.”

Devos, zaakvoerder van Oikos, gaat in beroep tegen de uitspraak van de vrederechter. “Ik moet de Meulebekestraat langs die kant als uitweg kunnen gebruiken. Die bestaande toegangsweg staat in de akte. Alleen moest ik volgens de vrederechter in de aankoopakte expliciet toegang met hedendaagse landbouwvoertuigen via de voetweg hebben gevraagd. Wat larie is, want de voetweg was op het moment van de aankoop in 2016 al meer dan 4 meter breed en ik heb de percelen plus uitwegen gekocht in de staat waarin ze zich bevonden. De andere uitweg staat ’s winters onder water. Ik kan dus niet meer op mijn land.”