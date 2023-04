Erik Verdonck schrijft nieuw boek over familie Rodenbach

‘De Rodenbachs, Vechters en Verzoeners’ is het jongste werk van Erik Verdonck die eerder al een boek schreef over de geschiedenis van de Rodenbachbrouwerij. “Ik wou dit keer niet puur wetenschappelijk en geschiedkundig te werk gaan maar een vlot leesbaar verhaal schrijven over drie eeuwen Roeselare en vijf generaties Rodenbachs die elk op een andere manier hun stempel drukten op de stad. Het viel me trouwens op dat er behalve over Albrecht heel weinig is geschreven over de andere Rodenbachs.”

“Zonder de familie Rodenbachs zou Roeselare er niet uitzien zoals het nu is”, vertelt auteur Erik Verdonck. Eerder schreef hij al diverse boeken over bier en vorig jaar nog kwam het jubileumboek van zijn hand, Rodenbach schenkt en schrijft geschiedenis, uit waarbij hij tweehonderd jaar Rodenbachbrouwerij beschrijft. “Dit keer is het meer een vertelling geworden dan een geschiedenisboek.”

Ridders, vechtersbazen en brouwers

“Op die manier heb ik geprobeerd om naast het verhaal van vijf generaties Rodenbachs ook de tijdsgeest en een beetje het verhaal van de gewone Roeselarenaars te schetsen. In die zin mag je eerder spreken van een kroniek van drie eeuwen Roeselare. Ik heb geprobeerd het leven van onze stad in beeld te brengen in diverse belangrijke periodes als het Ancien Régime, de Franse revolutie, Waterloo of het ontstaan van België .Maar ook de ware feiten van de bittere negentiende eeuw met zijn industrialisatie en met de hongersnood van de gewone man in Roeselare komen aan bod in wat ik graag een caleidoscoop van vijf generaties Rodenbachs noem. Welke periode ik ook beschreef, telkens dook er wel een invloedrijke Rodenbach op.”

“Het begon allemaal met de stamvader Ferdinand die eigenlijk nog uit de periode van de ridders komt. In 1750 kwam hij als legerarts bij het Oostenrijkse leger in Roeselare terecht. Hij werkte op het kasteel van Rumbeke. Toen al kwam het woord ‘brouwen’ op de voorgrond, want de arts brouwde en stookte zijn eigen geneesmiddelen.”

Regina Wauters

“De volgende generatie wordt beheerst door Alexander Rodenbach die de brouwerij oprichtte maar ook volksvertegenwoordiger was en burgemeester van Rumbeke. De man heeft ook als blinde heel wat gerealiseerd ten voordele van blinden en slechtzienden en stond aan de wieg van België. Ik ben bij het schrijven niet te gedetailleerd te werk te gaan. Dat zou ten koste zijn gegaan van de vlotte leesbaarheid en dat wou ik ten alle prijze vermijden. Komt daarbij dat je over de eerste Rodenbachs in vergelijking met Albrecht Rodenbach heel weinig archiefmateriaal vindt. Daarom schreef ik noodgedwongen als het ware rond deze figuren heen om te tonen hoe het er in die periode in Roeselare en Rumbeke aan toe ging.”

“Na Alexander kwam ik bij Pedro Rodenbach terecht. Dat was eigenlijk naast een aristocraat vooral een huursoldaat, een officier die zich overal in Europa aanbood om een robbertje te vechten. Hij was dan ook weinig in Roeselare waardoor zijn vrouw Regina Wauters de brouwerij moest runnen. Het is vooral dankzij haar dat de zaak floreerde en het is een beetje dankzij haar dat de Rodenbachbrouwerij nu nog bestaat. Al schrijvend moest ik trouwens denken aan de foeders, de biervaten in de brouwerij in de Spanjestraat. Dat zijn nog dezelfde uit die periode. Denk daar maar eens aan als je een frisse Rodenbach drinkt. Die is gerijpt in vaten met de smaak van de negentiende eeuw.”

Veelzijdige familie

“De volgende generatie is wel de bekendste: Albrecht en Georges Rodenbach. Albrecht werd slechts 23 jaar oud maar over hem vind je het meest in de archieven. Vooral zijn verhaal is blijven voortleven en Jan en alleman heeft hem en zijn ideeën na zijn dood gebruikt, soms misbruikt of naar hun hand gezet.”

“Nog een boek over Rodenbach terwijl er als zoveel werken over hem in mijn bibliotheek staan”, dacht burgemeester Kris Declercq. “Maar toen ik het mocht inkijken was ik wel erg onder de indruk. De ondertitel van dit boek is Vechters en Verzoeners. Het was inderdaad een heel veelzijdige familie. Toen ze hier aankwamen spraken ze Duits maar algauw werd Frans de voertaal terwijl de vijfde generatie, Albrecht, ten volle voor het Nederlands ging. In Erik Verdoncks boek ontdek je ook hoe divers de familie is geweest.”

Verhaal van Roeselare

“De generaties Rodenbachs hadden verschillende visies over het leven en over bestuur en zette dan ook heel wat verschillende petjes op. Ze oefenden vaak totaal andere beroepen uit. De ene was katholiek, de volgende vond je terug in de logetempel en nog een andere was een voortrekker in de sociale strijd. In die zin is het een verhaal van Roeselare geworden. Dankzij de Rodenbachs is er een kanaal gekomen, rijdt er een trein door Roeselare en is er een gekende brouwerij”, aldus nog Kris Declercq.

Auteur Erik Verdonck maakt deel uit van The Belgian Beer Company, is een rasverteller en heeft intussen een twintigtal boeken op de teller. Zijn nieuwste boek De Rodenbachs telt 232 bladzijden en is uitgegeven bij Uitgeverij Pelckmans en kost 27 euro. (BC)