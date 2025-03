Erik Van Kleef (49) is de nieuwe general manager van Sea Life: “We doen er graag nog dertig jaar bij”

Sea Life heeft met de 49-jarige Erik Van Kleef een nieuwe general manager. Zijn taak? De tienduizenden bezoekers die jaarlijks over de vloer komen een onvergetelijke dag bezorgen. “Het park heeft de afgelopen jaren wel wat van zijn glans verloren.”

Erik Van Kleef is afkomstig van Tilburg, maar woont al meer dan twintig jaar in het Antwerpse. “Blankenberge kende ik nog niet, maar ik vind het een leuke stad met een fijne ambiance. Je voelt ook dat Sea Life hier echt deel uitmaakt van de plaatselijke community”, aldus Van Kleef.

Toekomstvisie

Hij moet er opnieuw voor meer continuïteit zorgen achter de schermen. “Een stabiele leiderschapsstructuur neerzetten is altijd wenselijk, alleen lukt dat in de praktijk niet altijd even goed. Mensen groeien door of ze kiezen voor een nieuwe uitdaging… En als dat te vaak na elkaar gebeurt, lijdt de langetermijnvisie eronder. Tijd dus om opnieuw vooruit te blikken: waar willen we met Sea Life de komende vijf, tien jaar naartoe? Het park bestaat ondertussen al dertig jaar, en het is absoluut de bedoeling om er nog eens dertig jaar bij te doen. Sea Life is een instituut.”

Van Kleef blijft daarnaast ook general manager van Lego Discovery Center in Brussel. “Eerst Lego, nu zeehondjes: mijn kinderen zijn dolenthousiast”, grijnst hij. “Mijn oudste zoon had hier graag zijn vakantiejob gedaan, maar daarvoor wonen we net iets te ver weg. In die dertig jaar zijn hier trouwens al véél jobstudenten gepasseerd. Vandaag komen die zelf met de kinderen op bezoek: Sea Life is iets intergenerationeels aan het worden.”

Van Kleef heeft onder meer plannen met het informatiecentrum dat een paar jaar geleden de deuren opende in Sea Life. Bezoekers krijgen daar uitleg over de zeehondjes die er opgevangen worden. “Dat is niet geland waar we gehoopt hadden dat het zou landen. Het park is in de loop der jaren ook wel wat van zijn glans verloren, maar met de juiste investeringen kan het gerust nog wel dertig jaar mee. Bij de medewerkers zie ik vooral heel veel liefde voor de dieren, en dat is fijn om te zien. Die passie, daar dragen wij onze boodschap mee.”