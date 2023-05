Erik en Josanne zijn een briljanten echtpaar

Erik Depamelaere en Josanne Demeyere konden onlangs hun briljanten huwelijksjubileum vieren. Ze huwden 65 jaar geleden op 10 mei 1958.

Schepenen Claeys en Desmet gingen de jubilarissen ten huize feliciteren. Erik en Josanne zijn geboren en getogen Zwevegemnaars. Erik werd hier geboren op 20 november 1932. Hij was bediende bij Bekaert waar hij de planning van de staaldraadafdeling deed. Josanne werd op 15 juli 1935 geboren en zorgde voor het huishouden. Ze hebben twee kinderen, Hilde en Mark. Ann-Sophie en Stephanie zijn de kleinkinderen. De jubilarissen wonen in het Pioniersplein in Zwevegem. (GJZ/foto GJZ)