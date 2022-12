Eric Velter al tien jaar simulant bij Rode Kruis Poperinge

Het zal je maar overkomen: 50 keer van de trap vallen, iedere week opnieuw geëlektrocuteerd worden, vijf minuten later zo zat als een kanon verschijnen of een hypoglycemie simuleren…. Dat is nog maar een begin van het assortiment simulaties die Eric Velter (58), die woont in ’t Appelgoedje in Poperinge uit zijn mouw kan toveren. Wie de jongste tien jaar een cursus EHBO volgde bij Rode Kruis Poperinge herinnert zich zeker nog de binnenstormende Eric, schreeuwend “Help me, da bloed ier ferme.”

“Mijn eerste kennismaking met de Rode Kruisorganisatie was als UNO Blauwhelm in ex-Joegoslavië. Dit gebeurde naar aanleiding van een familiereünie tussen Kroatische families vanuit bezet Kroatië en vrij Kroatië. Deze reünie werd georganiseerd door het Australische Rode Kruis. Later kwam ik in contact met het Rode Kruis Vlaanderen tijdens de KFOR in Kosovo. Na de oorlog moesten er veel dorpen heropgebouwd worden. De militairen uit Ieper transporteerden toen humanitaire hulp: tonnen baksteen, cement, dakpannen, enz. Vanuit Macedonië trokken we naar de getroffen dorpen in Kosovo. De verantwoordelijke van het Rode Kruis Vlaanderen was toen een ex-para op rust. 20 Jaar geleden zette ik mijn eerste stappen bij de Poperingse afdeling”, zegt Eric Velter.

Simulant

Na enkele keren de slachtofferrol te spelen voor de collega’s van de hulpdienst tijdens de maandelijkse oefening, kreeg Eric de microbe te pakken. Hij volgde de opleiding ‘simulant’ die werd georganiseerd in de provinciale zetel te Brugge. Daar werd hij een stevige basis aangeleerd: simuleren van hartaanval, dronkenschap, hypoglycemie of een flauwte, simpele schaafwonden, snijwondjes, levensecht lijkende brandwonden, gapende scheurwonden waar het bloed uitdruipt, open beenbreuken,…alles wordt perfect nagebootst.

Na tien jaar heeft Eric een heel arsenaal aan, vooral zelf ontworpen, gadgets van geamputeerde vingers tot een mes dwars door de hand of in de rug. Werken met simulanten maakt de lessen veel attractiever en neemt de eentonigheid weg. De simulaties zijn de smaakmakers, de peper en het zout, die zorgen voor een enorme meerwaarde voor de opleidingen.

Eerste hulp cursus 2023

“Weet jij hoe je moet reageren als er straks iemand van je gezin of een collega iets overkomt? Kan je eerste hulp toedienen bij een verstuiking, een brandwonde of hartfalen? Wil je Eric in levenden lijve aan het werk zien? Via onze opleidingen leren we je de juiste vaardigheden aan om eerste hulp te bieden”, zegt Dirk Spenninck van Rode Kruis Poperinge.

Start van de basiscursus eerste hulp: vrijdag 13 januari, 4×3 uur op vrijdagavond. Aansluitend vervolgcursus Helper: 4×3 uur.

Afspraak in het Rode Kruis lokaal, Vroonhof 6 in Poperinge telkens om 19.15 uur. Inschrijven verplicht via vorming@poperinge.rodekruis.be. (AHP)