Eric Vandewalle was Krak van Middelkerke 2021: “Krak-verkiezing liet heel jaar sporen na”

Eric Vandewalle (70) blikt tevreden terug op zijn jaar als de Krak van Middelkerke. “Deze verkiezing heeft het hele jaar zijn sporen nagelaten.”

Eric kwam reeds 25 jaar met vakantie in Westende toen hij in 2015 naar Middelkerke kwam wonen. Hij is afkomstig uit Zwevezele, groeide op in Tielt en werkte in Gent. Hij is gehuwd met Christine Vroman en vader van een zoon en twee dochters. Hij heeft elf kleinkinderen en twee achterkleinkinderen.

“Hoe ik het jaar als Krak heb ervaren? Zeer positief”, zegt Eric. “De herkenning, daar heb ik van verschoten. Onlangs nog, op de nieuwjaarsreceptie in het park kwam ik veel mensen tegen die ik niet kende. Ik was verwonderd hoeveel er het woord ‘krak’ naar mij geroepen hebben. Dat woord blijft nazinderen. Je wordt er een heel jaar aan herinnerd. Deze verkiezing heeft het hele jaar zijn sporen nagelaten. Dat heeft mij echt verwonderd”, lacht Eric.

“Ik was ook aangenaam verrast door de viering in Brugge. Mijn vrouw en ik hebben een schitterende avond meegemaakt. Een mooie herinnering om te koesteren”, zegt Eric. Eric heeft samen met zijn zoon de hele kerstperiode vrijwilligerswerk gedaan in het park. Samen hielden ze het kindermolentje draaiende. Nu staat de Superprestige Noordzeecross voor de deur. Eric springt ook bij in het zwembad.

Naast het vele vrijwilligerswerk doet hij ook graag mee aan televisieprogramma’s. Zo was hij te zien in Homo Universalis en onlangs werd hij gevraagd om deel te nemen aan een variante van ‘komen eten’ op VTM. “Hij kan moeilijk neen zeggen”, legt zijn vrouw uit.

Het was een heel druk jaar. “Heel 2022 was een aaneenschakeling van leuke evenementen. Ook dit jaar belooft een interessant jaar te worden. We hebben nog een verzameling van 345 casino dakpannetjes die moeten geveild worden. Veilingmeester Johan Kiggen is een persoonlijke vriend. Als de veiling doorgaat, wil hij zelfs Brigitte Bardot naar het casino halen. Hij beweert dat het hem zal lukken”.

(PG/foto LC)

