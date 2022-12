Eric de Kievith stalt unieke verzameling oude kerstornamenten uit in zijn raam

Wie de deelnemers van ‘Oostende Fonkelt’ bezoekt, komt in de Romestraat een echt pareltje tegen. Eric de Kievith (75) plaatste 100 pieken en kerstballen aan het raam van zijn woning. De creatieve Oostendenaar is een fervent verzamelaar. Zo heeft hij ook een indrukwekkende collectie met oude kerstversiering. Die zet hij al tien jaar rond de kerstperiode voor zijn raam.

Eric de Kievith is 30 jaar geleden begonnen met alles te verzamelen rond kerstversiering. “Dat was net een periode van de ‘ontkerstening’ als het ware. De kerken liepen leeg en de rommelmarkten werden overspoeld met kerstversiering, die voor een appel en een ei verkocht werden. Zo heb ik zeker een 1.000-tal kerstornamenten op de kop kunnen tikken. In mijn verzameling ben ik gepassioneerd door de hele oude stukken van voor de jaren ‘60 en ‘70”, vertelt de Kievith.

Victoriaanse boom

Hij toont meteen enkele unieke exemplaren. “Dit zijn Belgische stukken. Ze noemen dat ‘Ajeko’s’. Dat komt van een fabriek in Hemiksem, die glazen ornamenten maakte met een glazen oogje op. Dat is heel sober, heel speciaal van kleur en de patine is magnifiek. Dat is ongelofelijk mooi. Het is ontdaan van alle kitsch en dat interesseert me. Die boom is dan weer Victoriaans. Dat is 100 jaar oud en werd gemaakt met veertjes. Dat zijn pluimen die gedraaid worden. In de vederbomen werden kaarsjes gezet, waardoor het brandveiliger was. Dat is typisch met rode besjes op de topjes. Ik heb dit jaar ook zelf één gemaakt met 500 pluimpjes.”

Eric haalde zijn kerstversiering boven na de doortocht van de Sint. “Of hij er niet vroeger aan wil beginnen?” “Dat is al meer dan vroeg genoeg”, reageert zijn vrouw op de achtergrond. “Ik ben een grossist in oud sentiment. Ik heb dat met Pasen, Sinterklaas. Ik heb nog van alles. Dit is nog maar zo’n 30 procent van wat ik heb. Ik ben een echte verzamelaar. Ik kan niets wegsmijten. Ik heb een oog voor schoonheid, maar simpele schoonheid. Alles heeft ook een verhaal.”

Blinkende kerstbollen

Dit jaar is het raam van Eric voorzien van pieken. “Ik heb die kunnen opkopen in een winkel die er honderden uit de jaren ‘50 wegdeed. Er zitten heel wat antieke exemplaren bij. Dat is eigenlijk zodanig kitsch, dat het kunst wordt. Onderaan hangen ook nog eens 50 kerstbollen van Ajeko. Die oude kerstbollen blinken nog echt door de kwik die gebruikt werd. Nu mag dat niet meer. Die nieuwe zijn perfect gemaakt, maar die glans zit daar zo niet meer in.”

Eric de Kievith heeft zich ingeschreven voor ‘Oostende Fonkelt’. “Wij doen dat eigenlijk al jaren, maar het is leuk dat mensen een wandeling kunnen maken langs de deelnemers, al zijn er niet zoveel in onze wijk. We merken alleszins dat er veel mensen blijven kijken.”