Erg geslaagde editie van ‘Congo aan Zee’

Afgelopen zondag was er in Oostende een nieuwe editie van ‘Congo aan Zee’. Zowel het door de aanwezigen inhoudelijk sterk gewaardeerde programma, als de diversiteit bij het publiek (jong en oud, wit en gekleurd) werden als erg geslaagd ervaren.

Fel gesmaakt waren de programma’s rond de architectuur van de universiteitscampus in Kinshasa, het gesprek van Heleen Debruyne met Esohe Weyden en Will-Limba Moleka over hun boek ‘En Morgen nog een keer’. Net als het panelgesprek rond herbebossing /ontbossing in Congo. Het geheel werd opgeluisterd door muziek van Nana Ndelo, er was een heerlijke maaltijd met Congolese specialiteiten door Jan Wydooghe en de boekenstand van Corman.