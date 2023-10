Erfpachtovereenkomst voor Sint-Arnolduspark ondertekend: “Kinderen kunnen zich uitleven”

Op vrijdag 22 september 2023 werd de erfpachtovereenkomst voor het Sint-Arnolduspark ondertekend. “Met een erfpachtovereenkomst van vijftig jaar geven we een nieuwe wending aan de uitbating van het Sint-Arnolduspark”, zegt schepen van Toerisme Yannick Ducatteeuw (INZET).

“We willen het begin- en eindpunt zijn voor de actieve medemensen onder ons”, aldus Tiegemnaren Sofie Saesen en Pieter-Jan Vanschamelhout. “Een eerste koffie na de ochtenddauw, een toeristisch informatiepunt voor de bezoekers of een lekkere pannenkoek voor de wandelaars.”

Voor de gebouwen wordt eenconcessietoegekend onder de vorm van een zakelijk recht, met name via een erfpachtovereenkomst van vijftig jaar. “Sofie en Pieter-Jan overtuigden ons met hun plannen om van het park een herkenbare en vaste stek te maken voor natuurliefhebbers”, aldus schepen Ducatteeuw.

Nieuw gebouw

Een deel van de huidige gebouwen zal afgebroken worden en vervangen door een nieuw gebouw. “Dit gebouw zal verschillende functies combineren”, schetst de schepen. “Alleszins zal de brasserie met een ruim terras en zicht op de speelweide het kloppend hart van het park zijn. De bezoeker zal er terecht kunnen voor een frisse pint, een heerlijke pannenkoek of een lekkere vol-au-vent. Daarnaast zal er een vakantiewoning met zes kamers met hedendaags comfort worden ingericht en een multifunctionele zaal met een capaciteit tot honderd personen. Deze zaal met haar 180-gradenzicht zal een enorme blikvanger zijn en zal onder meer gebruikt kunnen worden voor (doop)recepties, activiteiten van verenigingen en zakelijke evenementen, kortom kleinschalige en rustige bijeenkomsten.”

Ontmoetingsplaats

Sofie en Pieter-Jan willen een frisse wind door het Sint-Arnolduspark laten waaien. “Het park moet een ontmoetingsplaats zijn voor vele genieters. De uitdaging om een hedendaagse en in de natuur geïntegreerde infrastructuur te creëren met een economisch duurzaam totaalplaatje, is ons op het lijf geschreven. Het park wordt een vernieuwd ontmoetingspunt voor jong en oud”, klinken Sofie en Pieter-Jan.

Pop-upbar

Ondertussen sloot de pop-upbar haar deuren. Samen met vrienden Barbara Fleury en Maarten Moerman uit Waregem, maakten ze er de afgelopen zomer een bloeiende zaak van waardoor het extra aangenaam vertoeven was voor alle gasten in het park.

“Vanuit de gemeente wensen we Sofie en Pïeter-Jan een schitterende start toe om deze mooie uitdaging de komende jaren in goede banen te leiden”, benadrukt schepen Ducatteeuw. “We zijn blij dat de officiële documenten getekend zijn en zullen met raad en daad het koppel ondersteunen waar nodig.”

Ook de schepen van patrimonium Louis Degroote is zeer tevreden dat er tot ondertekening van de erfpacht kon worden overgegaan. “Bovendien hebben we met Sofie en Pieter-Jan twee zeer gedreven uitbaters gevonden die er zeker alles aan zullen doen om de vroegere toeristische aantrekkingskracht van Tiegembos in zijn glorie te herstellen. We wensen hen alle succes toe.”

Het Sint-Arnolduspark is tot op heden gekend als bedevaartoord en recreatief park. Op het einde van de negentiende eeuwwerd dit park in opdracht van Vital Moreels aangelegd. Die negentiende eeuw herinneren we ons als een tijd die gekenmerkt wordt door de opkomst van devotie. Er doen zich tal van genezingen en mirakels voor en dit ook te Tiegem. In dat kader zijn de kapel en de bron twee trekpleisters.

Sofie en Pieter-Jan kijken uit naar het vervolg en zijn er rotsvast van overtuigd om deze locatie echt te laten verder leven. “Het is een schitterende plek waar mensen elkaar kunnen ontmoeten en kinderen zich kunnen uitleven. Het is de ambitie om in het begin van volgend jaar het ‘Bronnenhuis’ en de ‘Melkerij’ als logies opnieuw te openen. Aansluitend volgt er nog een zomereditie (vanaf mei 2024) van de Tiegembos pop-up waarna hopelijk in het najaar van 2024 de bouwwerken voor de nieuwe horecazaak kunnen starten”, besluiten Sofie en Pieter-Jan.