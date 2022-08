Erfgoedvereniging Dement scherp voor beslissing sloop zwembad in Oostende

Erfgoedvereniging Dement blijft scherp na de beslissing om het oude zwembad in Oostende te slopen. Het verwachte openbaar onderzoek komt er niet. Ook Groen schaart zich volop achter de sloop : “Er is nu een goed plan.”

Afgelopen vrijdag keurde het schepencollege de sloopvergunning oor het zwembad goed. Eerder was er al een princiepsbeslissing genomen. Door de vergunning kan beheerder Farys een aannemer aanstellen. Erfgoedvereniging Dement was verrast. Rob Loosveldt : “En dat middenin het zomerseizoen. We zullen weinig tijd hebben om ons te verzetten. Wij vinden nog steeds dat de buitenste schelp moet behouden blijven.Het kan een nieuwe functie krijgen. ”

Dement noemde daarvoor eerder een prijs van 1,2 miljoen euro, gebaseerd op studies van architectuurvereniging Archipel. Ook Guy Servaes (Dement) is strijdvaardig : “We weten dat dit geen populair gebouw is zoals een Belle Epoquepand. Mensen reageren nu meer gelaten. Maar we zullen zeker actie voeren en protesteren tegen de sloop want dit is erfgoed. We wachten het openbaar onderzoek af. De affiches zullen wellicht vrijdag uithangen.”

Geen openbaar onderzoek

Schepen voor Vergunning Kurt Claeys (Open VLD) zorgt voor een koude douche : “Er komt helemaal geen openbaar onderzoek. De bestemming is volledig conform de voorschriften en dan is zo’n onderzoek helemaal niet nodig. Er zijn nu enkel nog 35 dagen om in beroep te gaan bij de Deputatie die het dossier opnieuw zal bekijken.”

Bij de beslissing afgelopen vrijdag waren slechts 5 van de 9 leden van het schepencollege aanwezig (4 waren met vakantie). Onder de aanwezigen de twee Groen-schepenen die de sloop mee goedkeurden. “Ze hadden het college kunnen verlaten”, zegt een bron in het stadhuis. De partij had nochtans in 2017 actie gevoerd voor het behoud als stadshal of sportcomplex. “Met Groen in het bestuur zal dit gebouw niet gesloopt worden”, zei Waldmann toen. Hun vraag over herbestemming van het zwembad tot stadshall werd zelfs opgenomen in het bestuursakkoord. Dat onderzoek wees uit dat het gebouw niet te redden is. “Het plan dat nu voorligt, is mooi”, zegt schepen Natacha Waldmann.

Geen bocht

De schepen ontkent dat Groen een bocht maakte of het tij nog kon keren door vrijdag op te stappen waardoor het met onvoldoende leden zouden zijn in het schepencollege. “Onze vraag was steeds om de erfgoedwaarde van de site te behouden. We hadden inderdaad liever een herbestemming gezien, maar de financiële toestand van de stad en de bouwkundige staat van het gebouw laten dat niet toe. Nu is er wel zekerheid dat de grond niet verkocht wordt aan bouwpromotoren of dat het een tweede evenementenweide wordt. Wat we bellisten is het best mogelijke plan.”

Burgemeester Bart Tommelein plaatste iedereen met beide voeten op de grond : “Er zal niet op gebouwd worden. Het is een collegiale beslissing van alle partijen in de coalitie. We zijn niet van plan om de Oostendenaar de rekening te laten betalen voor een renovatie. Laat ons daar niet flauw over doen : de budgettaire toestand van de stad is precair en niet van dien aard om daar nog extra geld aan uit te geven. We kiezen voor herstel van de historische site.”