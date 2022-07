Erfgoedsite Sint-Godelieveabdij in Brugge decor voor Z-Trends Summer Talk

Toerisme Vlaanderen verwelkomt vier weekends van de maand juli de zakenzender Kanaal Z op unieke erfgoedsites. Ze vormen telkens het decor voor het programma waarin bekende praatgasten interessant maatschappelijke discussies aangaan.

Het programma krijgt zowel een Nederlandstalige als een Franstalige versie zodat ondernemers uit het ganse land kennis kunnen maken met de erfgoedsites. Met de samenwerking met Kanaal Z wil Toerisme Vlaanderen verschillende unieke locaties in de schijnwerpers zetten.

Voor Brugge viel de keuze op de Sint-Godelieveabdij in de Boeveriestraat waar ze nu woensdag 13 juli opnames zullen houden. Het resultaat van de televisie opnames in Brugge zal komend weekend te zien zijn. Later volgen nog het kasteel van Poeke en het Rubenskasteel in Elewijt.

Voor de site in Brugge lieten ze de Bruggelingen meedenken over een goeie invulling. Ze mochten na een bezoek aan de site hun mening neerschrijven en die reacties werden de voorbije maanden tegen het licht gehouden. Nu de herbestemming van de site stilletjes aan vorm krijgt, reiken ze opnieuw de hand naar de bezoekers, bewoners maar ook naar de ondernemers met wie Toerisme Vlaanderen in zee wil gaan. Ze zoeken naar kandidaat ondernemers zodat de architecturale plannen voor de site verder verfijnd kunnen worden en de werken eind volgend jaar kunnen starten.

Kandidaat ondernemers kunnen zich melden via www.detuinvanheden.be. (SR)