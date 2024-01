Erfgoedorganisatie Dement is niet overtuigd van reddingsplan Thermae Palace: “Hangt met haken en ogen aan elkaar”

Erfgoedorganisatie Dement, die in het verleden al tussenkwam in heel wat belangrijke dossiers in de badstad, heeft serieuze bedenkingen bij het reddingsplan van de stad voor het Thermae Palace. “Het is een beeldbepalend gebouw, elke nieuwbouw die hierboven uitsteekt zal het zicht verstoren.”

Dement houdt sinds de oprichting in 2005 het erfgoedbeleid in de stad in de gaten. Recent pleitte de organisatie nog voor het behoud van het oude zwembad, maar dat kon de sloop niet tegenhouden. De organisatie neemt nu ook het dossier van het Thermae Palace Hotel onder de loep. Het plan hangt volgens Dement met haken en ogen aan elkaar.

“Dit is snijden in de ziel van de Oostendenaar”

“Vlaanderen maakt zich andermaal superbelachelijk door belangrijk en iconisch erfgoed niet te kunnen financieren. We zien ze in Parijs echt geen appartementstorens rond de Notre-Dame plaatsen om de renovatie ervan te bekostigen. Waar zijn we in godsnaam toch mee bezig? Er worden constructies opgezet waar de privé-sector meerderheidsaandeelhouder wordt van heel het complex en de overheden afstand doen van de grond en de gebouwen.”

“Oostende wordt op die manier weer uitverkocht. 40 miljoen euro extra investeren in appartementen om zo slechts 50 miljoen binnen te krijgen voor de renovatie? Trots verklaren dat er op de plaats van het voormalige zwembad geen nieuwbouw komt, maar dan tegelijkertijd zonder schaamte verkondigen dat aan de andere kant van het hotel wel alles kan en mag?” De organisatie vindt het een voorbeeld van onbehoorlijk bestuur.

Gebrek aan respect

“Als Oostendenaars zijn wij zeker opgelucht dat het renovatiedossier eindelijk voortgang krijgt, na decennialange verwaarlozing door voorgaande stadsbesturen, maar appartementen zouden op deze site door een stadsbestuur nooit overwogen mogen worden. Dat is meer dan een brug te ver. En als je dit niet snapt, dan ben je niet goed bezig. Dit is snijden in de ziel van de Oostendenaar. Dit is korte termijnvisie. Dit is het totaal gebrek aan respect voor erfgoed en geschiedenis.”