Erfgoedkring8460 stelt tiende jaarboek voor: “We tellen intussen al 200 leden”

Zondag 17 december waren de leden van Erfgoedkring8460 uitgenodigd in de Arnolduszaal om het tiende jaarboek in ontvangst te nemen. Het is opnieuw een boek geworden met heel wat anekdotes uit het rijke verleden van Oudenburg, Ettelgem, Roksem en Westkerke. “Het was eind november 2013 dat we de koppen bijeen staken om het erfgoed van deze stad te promoten en tevens de werking van het Romeins Archeologisch Museum te ondersteunen”, aldus voorzitter Koenraad Blontrock.

Erfgoedkring8460 draagt al tien jaar bij om het verleden levendig te houden en doet dat met jaarlijks tal van activiteiten. Dit jaar waren dat een voordracht van Eduard Vyvey, de erfgoeddag met als thema Beestig Erfgoed, Een bezoek aan de heren van Caloen in Loppem, Open Monumentendag met bezoek aan tuinen en boomgaarden, voorstelling van de beeldbank en Cinema Vyvey, een voorstelling met filmpjes van meester Vyvey.

Bijdragen

De kring, die intussen 200 leden telt, sloot het werkjaar 2023 af met de voorstelling van het jaarboek. Deze tiende editie zit vol interessante bijdragen, zoals Een veerpont in Ettelgem, een kijk op de plattelandsparochie Zandvoorde, de verbreding van het kanaal Brugge-Plassendale-Oostende, nog onbekende weetjes over de Onze-Lieve-Vrouwekerk, Steenbakkerijen in Westkerke, de gescheidenis van sluismeester Devisscher, het verhaal van de Oudenburgse stuntman Roland Vande Putte.

“Wie benieuwd is naar ons goed gevuld programma van 2024, kan dat vinden in onze flyer, beschikbaar in het RAM. Er staan voordrachten, een fietstocht, een brouwerijbezoek, geleide wandelingen en een workshop op de agenda van Erfgoedkring8460”, besluit voorzitter Koenraad Blontrock.

Lid worden

Lid worden van de erfgoedkring kost 25 euro. Leden krijgen het jaarboek gratis. Het is te koop in cc Ipso Facto, in de bibliotheek, in ’t Spaans Tolhuis, bij drankhandel Van Loocke, en dagbladhandel Kiosk en kost 25 euro. (LIN)