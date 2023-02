Erfgoedkring8460 stelt jaarboek en programma voor

Erfgoedkring8460 heeft in LDC Biezenbilk tijdens een druk bijgewoonde bijeenkomst het jaarboek 2022 en het programma voor 2023 voorgesteld.

De erfgoedkring van Oudenburg bestaat bijna tien jaar en haalt alle doelstellingen: een duurzaam erfgoedbeleid stimuleren, het erfgoed promoten via de activiteiten, een aanspreekpunt zijn voor geïnteresseerden, erfgoed registreren, wetenschappelijk onderzoek verrichten, en de werking van het Romeins Archeologisch Museum (RAM) ondersteunen.

In het jaarboek staat heel wat informatie over het Oudenburg en deelgemeenten van weleer.

Zo leren we dat Oudenburgenaar Cyrille Strubbe vijftig jaar in dienst van de koninklijke familie heeft gewerkt, waarvan 22 jaar als lijfknecht van koning Boudewijn. Cyrille werd in 1905 geboren en overleed in 1983. Een interessante reportage is ook het verhaal van Gerrit Titeca, die als kleine jongen Meccanofanaat was en later vliegtuigbouwer, piloot en luchtacrobaat werd.

En nu vrije basisschool De Tandem, een samensmelting tussen de scholen van Roksem en Westkerke, een nieuw gebouw kreeg, wou de erfgoedkring ook eens terugblikken op het ontstaan van beide onderwijsinrichtingen. Ook dat lees je in het jaarboek 2022.

Zes activiteiten

Voor 2023 heeft Erfgoedkring8460 alvast een mooi programma samengesteld.

“Ons programma, het tiende jaar al van onze erfgoedkring, belooft alweer boeiend en gevarieerd te worden”, zegt voorzitter Koenraad Blontrock. Er staan zes activiteiten op de agenda: op 12 maart een voordracht over De Nieuwe Riviere door Eduard Vyvey, op 23 april de fietstocht Beestig Erfgoed, op 4 juni een bezoek aan het kasteel van Loppem, op 10 september een fietstocht met als thema bomen en struiken om van te smullen, op 22 oktober de voorstelling van de online beeldbank, en ten slotte op 26 november Cinema Vyvey, met streekfilmpjes uit de collectie van meester Vyvey. (LIN)

Het jaarboek 2022 kost 25 euro, of 20 euro voor wie zich lid maakt. Het is te koop bij de bestuursleden, in de bibliotheek, in boekhandel De Kiosk, bij drankenhandel Van Loocke, bij Flos Romana, en in slagerij Stefaan Sabbe in Westkerke.