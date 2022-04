Erfgoeddag in Spes Nostra: van klooster tot school

‘Erfgoeddag maakt school’ is het thema van de jaarlijkse Erfgoeddag van de Vlaamse overheid die dit jaar plaatsheeft op zondag 24 april. Het rijke schoolleven en -verleden ontdekken is het opzet, maar in Heule voegen ze er een extra dimensie aan toe: de Zusters van Liefde willen tonen hoe de visie van de stichters meer dan 180 jaar geleden in een moderne vertaling, maar even sterk wordt voortgezet door leken in de hedendaagse school Spes Nostra. Die zondag worden van 10 tot 17 uur rondleidingen gegeven.

Het initiatief om aan de Erfgoeddag deel te nemen, komt van de vzw Charisma Zuid-West-Vlaanderen, in 2017 opgericht op initiatief van de Kortrijkse deken Morlion. Toen hij in Kortrijk aankwam, stelde hij vast dat de dekenij een 25-tal kloosters telde, waarvan er enkele aan het uitdoven waren. Het was alvast de bedoeling om het erfgoed daarvan te inventariseren, te bewaren en door te geven aan de volgende generaties. Dat is intussen volop aan de gang. Islamoloog Dirk Debeaussaert uit Marke is voorzitter, oud-Kulak-rector Vic Nachtergaele een van de drijvende krachten.

Erfenis van de zusters

Ook zuster Bernadette Beernaert van de Zusters van Liefde van Heule werkt mee als vrijwilliger. “Er zijn enkele redenen waarom wij aan Erfgoeddag meewerken. Het is op 20 april net een jaar geleden dat onze kloosterkapel door brand werd verwoest. Ook een groot deel van ons klooster was niet langer bewoonbaar. Wij willen tonen dat wij ons hierdoor niet laten ontmoedigen en dat wij vitaal blijven. Het is ook zo dat tussen de stichting van onze congregatie in 1838 en van de school in 1841 amper drie jaar ligt. Onze stichteres moeder Agatha Lagae heeft onmiddellijk ingespeeld op de noodzaak van onderwijs. Er was toen al onderwijs voor armen en wezen en daar hebben de eerste zusters op voortgebouwd. Wij willen op Erfgoeddag niet louter tonen hoe het schoolleven vroeger was, maar ook hoe de school omgaat met de erfenis van de zusters en hoe onze visie, waarden en missie op vandaag doorleven in Spes Nostra.” Er zijn op zondag 24 april rondleidingen in het klooster in de Mellestraat en in de oudste gedeelten van de school. Hiervoor doet men een beroep op de organisatie Gidsenplus, waarbij Heulenaar Bart Hanson voor de uitwerking zorgt. Plaats van afspraak is de kloosterpoort in de Heulsekasteelstraat. Het bezoek begint in de huidige refter van de zusters, waar het schilderij van stichteres Agatha Lagae hangt. In de vroegere toneelzaal zal er ook een kleine expo te zien zijn over het onderwijs in de missies. Er zullen van de 15 zusters die nu nog in de Mellestraat wonen, ook foto’s te zien zijn in hun dagdagelijkse bezigheid. In Spes Nostra zullen de oudste gangen en de refter bezocht worden. Nadien is er ook gelegenheid tot napraten met zusters en enkele oud-leerkrachten. Er wordt ook een boekje gemaakt met de geactualiseerde historiek van klooster en school. Van de afgebrande kapel zal enkel een glimp van de buitenkant te zien zijn, want er kan geen sprake zijn van ramptoerisme.

Inschrijven

Wie wil deelnemen aan een rondleiding, die een klein uurtje duurt, wacht het best niet te lang met inschrijven, want het aantal deelnemers is beperkt. (NM)

Inschrijven kan online via https://ticketshop.kortrijk.be. Je moet hiervoor een tijdslot aanduiden tussen 10 en 17 uur.