Erfgoeddag Ichtegem legt focus op de scholen

Onder het motto Erfgoeddag maakt school! duikt Erfgoeddag in 2022 in het rijke verleden van het schoolleven.

“Op zondag 24 april was er de gekende Erfgoeddag”, vertelt bevoegd schepen Celesta Muylle. “In de daaropvolgende dagen, van 25 tot 29 april, lag en ligt de focus op scholen. Vanaf erfgoeddag zullen twee weken lang, grote archiefbeelden aan de schoolpoorten van de huidige scholen in Ichtegem worden geplaatst, samen met een aantal interessante weetjes.

Het is de bedoeling om door het gebruik van sprekende beelden, verrassende weetjes en extra informatie de mensen te prikkelen om stil te staan bij het verleden van de scholen, want een voor een hebben ze allemaal een rijke geschiedenis. Door de beelden te plaatsen aan de schoolpoorten wordt bovendien ingespeeld op laagdrempeligheid. Zo kunnen de beelden niet allen het altijd geïnteresseerd erfgoedpubliek aanspreken, maar wordt nu ook een nieuw publiek bereikt: kinderen, jongeren, ouders en gezinnen! Ten slotte staan de beelden geïntegreerd in de publieke ruimte en kunnen alle geïnteresseerden ze bezichtigen. Zo komt erfgoeddag dit jaar zelf naar de mensen toe!” (RI)