Erfgoedcel TERF digitaliseert duizenden fotonegatieven uit collectie overleden persfotograaf Maurice Terryn uit Izegem

Duizenden fotonegatieven uit de collectie van de voormalige persfotograaf Maurice Terryn worden gedigitaliseerd door erfgoedcel TERF. “De collectie werd in 2014 aangekocht door Izegem en Roeselare en geeft een mooie inkijk op vele gebeurtenissen en festiviteiten uit het recente verleden in onze regio”, zegt Izegems schepen van Archief Kurt Himpe.

“Zo goed als elke gebeurtenis, van een officieel bezoek over een muzikaal optreden tot een kermiskoers werd door de persfotograaf vastgelegd. De collectie wordt in zijn totaliteit bewaard in het stadsarchief van Roeselare”, verduidelijkt schepen van Archief Mieke Vanbrussel uit Roeselare.

Regelmatig opgevraagd

“De fotonegatieven worden regelmatig opgevraagd. Om het raadplegen en de zoekopdrachten te vereenvoudigen, wordt nu verder geïnvesteerd in de digitalisering en slaan het stadsarchief van Izegem en Roeselare, het intergemeentelijk archiefteam en erfgoedcel TERF de handen in elkaar. Door het digitaliseren dat ondersteund wordt door erfgoedcel TERF vergroot ook de garantie dat de fotonegatieven langer in goede conditie blijven”, aldus coördinator erfgoed en archief bij Midwest, Karen Derycke.

“Het stadsarchief van Izegem en Roeselare krijgen de digitale scans en blijven ook eigenaar van de digitale beelden. Bedoeling is ook om de digitale foto’s via de Erfgoedbank Midwest te ontsluiten”, zegt schepen Kurt Himpe.

Feestelijkheden

“De stad Izegem startte tijdens de coronaperiode ook al met de digitalisering van de collectie. Maar het gaat in totaal om meer dan 700.000 negatieven en foto’s.”

“Er zal in deze digitalisatiefase gestart worden met het inscannen van de negatieven die te maken hebben met feestelijkheden”, besluit schepen Mieke Vanbrussel.