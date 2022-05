Ereschepen Julien Monbailliu uit Zedelgem overleden

Julien Monbailliu, ereschepen in Zedelgem, is op zondag 15 mei overleden in het AZ Sint-Jan in Brugge. Hij werd geboren in Zedelgem op 28 december 1942 en is dus 79 jaar geworden.

Julien is de echtgenoot van Claudine Vyncke met wie hij in de Magerhillestraatwoonde. Hij is de vader van Chris en Christine Jonckheere, Sofie en Danny Debruyne. Zijn klein- en achterkleinkinderen delen in het verlies. Julien zetelde 24 jaar in de Zedelgemse gemeenteraad. Hij was van mei 1989 tot januari 1995 schepen voor de toenmalige SP, daarna zes jaar voor VLD. In 2006 zegde hij de politiek vaarwel. Als schepen was Julien bevoegd voor Sociale zaken, Bejaarden- en Gehandicaptenbeleid, Feestelijk- en Plechtigheden en Huisvesting. Hij stond bekend als een mandataris met stevige dossierkennis en was de bezieler van de ‘Zilleghemroute’. Julien is nog raadslid geweest van de gemeentelijke sportraad en was actief in de vzw beheerraad De Groene Meersen. Hij was vele jaren ondervoorzitter van Excelsior Zedelgem en is nog voorzitter geweest van WTC St-Elooi. Hij was een fervent supporter van Club Brugge. Julien werkte vele jaren bij CNH. De uitvaart is op zaterdag 21 mei om 11.30 uur in de aula van Begrafenissen Verkerke in Zedelgem. (Begr. Verkerke/BC)