Ereschepen Hilde Decleer: “Er zijn onvoldoende slaapplaatsen voor de 638 daklozen in de Brugse regio”

De Brugse regio telt 683 daklozen. 31 volwassenen en één kind slapen in de open ruimte, 147 volwassenen en 85 kinderen in de opvang voor thuislozen. Dat blijkt uit een recent rapport, opgemaakt door de Koning Boudewijnstichting. Brugse ereschepen Hilde Decleer vraagt het Brugs stadsbestuur om de nachtopvang uit te breiden, die telt nu slechts achttien bedden in de winter, twaalf in de zomer.

Het Brugs gemeenteraadslid Hilde Decleer (CD&V) werd beroepshalve als advocate geconfronteerd met een schrijnende situatie. “Een dakloze dame legde me uiteen hoe de opvang concreet wordt georganiseerd”, vertelt de ereschepen. “Er zijn in de zomerperiode in Brugge maar 10 tot 12 plaatsen beschikbaar.”

“Wie aanspraak wil maken op een overnachtingsplaats voor daklozen moet hiervoor, de dag zelf, stipt om 11 uur in de voormiddag bellen om een bed te reserveren. De eerste 10 à 12 bellers verkrijgen een nachtopvang en tegen 11.30 uur weten de bellers of ze een bed hebben.”

Bed-bad-brood

Op de website van Mintus wordt het volgende meegedeeld over de nachtopvang : “Mensen die acuut dakloos zijn en niet terecht kunnen bij hun eigen netwerk, kunnen van 19.15 tot 8.30 uur. terecht in de Nachtopvang, volgens het bed-bad-broodprincipe.

Ze dienen hiervoor tussen 11 u en 12 uur een bed te reserveren op het gratis nummer 0800 200 09…Alleen wie de bevestiging gekregen heeft van deze reservatie, kan zich tussen 19.15 en 19.45 uur aanmelden in de Nachtopvang.Havenstraat 2 in 8000 Brugge. Toegang is alleen mogelijk na reservatie van een bed.”

Eerste bellers

“Het lijkt alsof dat iedereen die zich in deze situatie bevindt, een plaats krijgt. De praktijk is echter anders”, laakt Hilde Decleer. “Er zijn maar 10 tot 12 bedden na het winterseizoen (november-maart). In het winterseizoen zijn er 18 plaatsen.”

“De eerste bellers krijgen de plaats. Diegenen die niet stipt kunnen inbellen, door bijvoorbeeld een job, vallen uit de boot. Ook diegenen die een job hebben en zich hierdoor tussen 18.15 en 19.45 uur niet kunnen aanmelden, mogen niet binnen. In april heeft het nochtans vele avonden en nachten geregend.”

In het park

“Toen ik de dame vroeg wat ze dan deed wanneer ze niet bij de eerste 10 of 12 personen is, deelde ze me mee dat ze dan een plaatsje zoekt in een parking of een park in Bruge”, vervolgt Hilde Decleer.

“In de talrijke stoeltjes die er staan worden ze weggejaagd door de politie. Als ze niet verjaagd wordt, krijgt ze last met dronkaards, ze voelt zich niet veilig. Ze probeert ook een plaats te bemachtigen in Oostende, maar heeft dan extra treinkosten.”

Zieke daklozen

“Blijkbaar heeft Brugge veel minder opvangplaatsen dan Oostende en Roeselare, die er elk 20 hebben. De zieke mensen moeten in Brugge ook naar buiten in de ochtend, zelfs in de winter. In Oostende zou dit niet zo zijn”, stelt Hilde Decleer.

De Brugse politica kon de de studie “Telling dak-en thuislozen-Globaal rapport 2022”, opgemaakt door de Koning Boudewijnstichting, inkijken.

“Ook voor het arrondissement Brugge zijn resultaten meegedeeld van de telling. De regio heeft ongeveer 683 daklozen, waarvan er 31 volwassenen en één kind in de open ruimte slapen, 147 volwassenen en 85 kinderen in opvang voor thuislozen.”

Actieplan

Hilde Decleer vraagt het stadsbestuur en Mintus om in Brugge het aantal plaatsen waar veilig kan geslapen worden door daklozen, te verhogen tot minstens twintig veilige slaapplaatsen: “Daarnaast is er een regionaal of stedelijk actieplan nodig met betrekking tot de dak- en thuisloosheid.”

Het Brugse gemeenteraadslid zal hierover interpelleren tijdens de eerstvolgende gemeenteraad op maandag 24 april.