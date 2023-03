Ereplaats voor Kenzo Lauwereins op finale Sommelier of the Year

Kenzo Lauwereins uit restaurant Vlass in Middelkerke werd recent nog uitgeroepen tot Sommelier of the Year West-Vlaanderen 2023. Hij moest maandag bij de nationale finalewedstrijd in Brussel de duimen leggen voor Frederic Cabut uit restaurant La Table de Maxime in Paliseul. “We moeten tevreden zijn met een ereplaats. Jammer, het zal misschien voor volgend jaar zijn”, geeft een sportieve Kenzo graag mee.

De verkiezing ‘Sommelier of the Year’ is geen wedstrijd maar een erkenning van de beste sommelier, waarbij zijn of haar dagelijkse inzet en professionalisme gelauwerd wordt. Om in aanmerking te komen voor de titel, moeten de kandidaten voldoen aan een aantal criteria. Ze moeten werken in een Belgisch restaurant en voldoende beroepservaring hebben. Daarnaast moeten ze ook over de nodige technische kennis en communicatieve vaardigheden beschikken. Ze moeten vertrouwd zijn met de technische aspecten van een wijnkaart en het beheer ervan. Tot slot moeten ze ook aandacht schenken aan een goede prijs-kwaliteitsverhouding.

Volgend jaar?

Kenzo Lauwereins wist zich de jongste jaren op diverse vlakken tot op het hoogste schavotje te hijsen: “Jammer uiteraard dat we de meest begeerde titel niet behaalden, maar niet getreurd, we laten ons niet uit ons lood slaan en blijven hard werken. Wijn is en blijft mijn passie en we gaan er steeds voor gaan om – misschien volgend jaar – ons die titel te bemachtigen.

Uitkijken naar Michelin

Intussen is het nu uitkijken naar de voorstelling van de nieuwe Michelingids, maandag 13 maart in Bergen. Restaurant de Vlass – die de jongste maanden dik in de prijzen viel op diverse wedstrijden met Elien Verhulst in de hoofdrol, geruggensteund door Chef Stefaan Lauwereins en gastvrouw Tineke Derycke, kijkt reikhalzend uit naar de nieuwe quotering in de Michelin, tot nader order nog steeds de bijbel van restaurateurs. “Misschien kijken we dit jaar al een stukje dichter bij een ster. Het zou een mooie bekroning zijn voor de inzet van het hele Vlass-team”, besluit Kenzo Lauwereins. (Georges Keters)