Eredoctor Kulak Amal Clooney pleit voor fundamentele vrijheden voor iedereen

Mensenrechtenadvocate en adjunct-professor Amal Clooney heeft in Kortrijk een eredoctoraat ontvangen van de Faculteit Rechtsgeleerdheid en Criminologische Wetenschappen van de KU Leuven. Tijdens haar speech aan KU Leuven Kulak sprak Clooney over het belang van de fundamentele rechten en vrijheden van alle mensen, ongeacht achtergrond of status.

Met het eredoctoraat eert de KU Leuven Amal Clooney voor haar bijdragen aan de internationale rechtspraak en haar inzet voor de bescherming van mensenrechten. “Dit eredoctoraat is een erkenning voor haar werk en inzet als academica, advocate en mensenrechtenactiviste”, zegt professor Gleider Hernández, promotor van het eredoctoraat.

Rechten en vrijheden

“Amal Clooney pleitte in zowat alle grote rechtszaken gaande van het Libanontribunaal over het Joegoslaviëtribunaal of de Armeense genocide. De uitreiking van dit eredoctoraat op onze campus is zowel in onze regio als ver daarbuiten zeer betekenisvol”, zegt Piet Desmet, vicerector KU Leuven Kulak.

Tijdens haar keynote benadrukte Clooney het belang van het beschermen van de fundamentele rechten en vrijheden van alle mensen, ongeacht hun achtergrond of status. Ze drong er bij de aanwezigen op aan om ervoor te zorgen dat de stemmen van degenen die anders zouden worden genegeerd, worden gehoord.

Internationale rechtspraak

De mensenrechtenadvocate hield ook een toespraak voor de studenten, gevolgd door een gesprek over haar keuzes tussen openbare dienstverlening, belangenbehartiging en activisme en hoe zij haar carrière in evenwicht houdt.

Ook gaf Clooney advies over waar volgens haar de grootste uitdagingen liggen voor de volgende generatie en beantwoordde vragen over enkele belangrijke debatten in het internationaal recht en de internationale rechtspraak.