Ereburger De Panne krijgt postuum eerbetoon met Robert Demuyserepad: “Wat zou hij hier trots op zijn!”

Na afloop van de Potjesregatta-zeilwagenwedstrijd kreeg de in 2020 overleden Pannese ereburger Robert Demuysere een postuum eerbetoon. Het pad ter hoogte van het zeilwagencentrum en de betonnen duinvoetversterking heet voortaan het Robert Demuyserepad.

Ereburger Robert Demuysere (1933-2020) was een veelzijdige en sociale man, die zich enorm engageerde in tal van verenigingen, bij de christelijke mutualiteit, voor de middenstand van De Panne en de kerkfabriek van de Onze-Lieve-Vrouwekerk. Maar hij was ook de man die mee aan de wieg stond van het zeilwagen rijden en De Panne op de kaart zette als bakermat van deze sport.

‘Allo ‘Allo!’-toestanden

Jan Leye, voorzitter RSYC: “De meeste Pannenaars en RSYC-leden kennen Robert van de vele keren dat hij ‘Leve De Panne’ zong op bijzondere gelegenheden en iedereen enthousiasmeerde om mee te zingen. Robert was een Pannenaar in hart en nieren. Hij is hier opgegroeid en heeft tijdens de oorlogsjaren bijzondere toestanden meegemaakt in het hotel dat zijn ouders uitbaatten. Hij kon er met veel humor over vertellen. Het waren ‘Allo ‘Allo!’-toestanden maar dan wel in het écht.”

“Robert droomde van een toekomst waarin meer mensen zouden zeilwagenrijden”

In 1962 werd Robert bestuurslid van onze club. Het was de periode waarin de sporten begonnen te democratiseren, de periode waarin de ‘gewone’ man geleidelijk meer toegang kreeg tot sporten die voorheen alleen toegankelijk waren voor de zogenaamde ‘betere’ burger. Robert was echter geen ‘gewone man’. Na een jaar dagelijks zeilwagenrijden won hij in 1968 in klasse 3 het Europees Kampioenschap dat plaatsvond in De Panne. Het was eveneens een overwinning op de gevestigde orde in het zeilwagenrijden, op de families Dumont, Mulle de Terschueren, Houtsaeger en Debra. Het was een overwinning voor De Panne.”

Op slag beroemd

“Robert was op slag een beroemdheid in De Panne en werd ook gelauwerd door het Belgisch Olympisch Comité. Robert droomde van een toekomst waarin meer mensen zouden zeilwagenrijden. Hij vernieuwde het bestuur van de Royal Sand Yacht Club met vrienden-Pannenaars. Hij nam ook in 1968 het initiatief voor de oprichting van de jongerenzeilwagenclub ‘De Krab’, die nog altijd een kweekvijver is voor vele vele plaatselijke zeilwagenpiloten. In 1971 was Robert samen met Karel De Maeyer de inspirator en promotor voor de eerste polyester klasse 3-zeilwagen. Deze werd gebouwd door Georges Ameele van Middelkerke.”

“Een hoogtepunt in zijn leven was de opening van het vorige zeilwagencentrum en clubhuis in 1992”

“Het was voor Georges Ameele het begin van een professionele loopbaan als zeilwagenbouwer. In 1975 was Robert de bezieler van de eerste Potjesregatta, de internationale zeilwagenwedstrijd die sindsdien door onze club ieder jaar georganiseerd wordt. Later werd hij sponsor, organisator en koersdirecteur van de Demuysere Cup. Geleidelijk gaf hij de scepter van piloot door aan zijn zonen Pascal, Henri en Yann die allemaal verschillende keren kampioen geworden zijn in hun klasse.”

Dankzij de jarenlange inzet van Robert voor de zeilwagensport is Demuysere een sterk merk geworden. Een hoogtepunt in zijn leven was de opening van het vorige zeilwagencentrum en clubhuis in 1992. Het betekende de realisatie van al zijn dromen waarvoor hij zoveel mensen heeft kunnen warm maken. Het is bij deze gelegenheid, toen we met het bestuur de clubvlag hesen dat hij – voor mij voor de eerste keer – met volle overgave ‘Leve De Panne’ zong.”

Avontuurlijke anekdotes

Ook de oudste dochter van Robert, Anne Demuysere, diste heel wat herinneringen op aan haar vader, aan hoe ze opgroeiden in villa Kink Kank Hoorn in de Dumontwijk die hij met zijn gekende passie samen met mama Jacqueline omtoverde tot een juweeltje en waar hij iedereen zo graag een rondleiding gaf. Ze vertelde avontuurlijke anekdotes over hoe ze samen illegale hanengevechten bezochten over de schreve, hoe ze parfum smokkelden in de zeilwagen om aan douanecontroles te ontsnappen…

Anne besloot: “Bedankt voor de eer die onze ‘bompa’ postuum te beurt valt. Wat zou hij en mijn overleden broer Pascal trots zijn dat het Robert Demuyserepad nr. 1 voortaan het officiële adres van de club is! Maar zonder ‘bonne-maman’ zou het hem niet gelukt zijn om al zijn engagementen waar te maken. Hij zal vandaag van hierboven trots toekijken en zeker uit volle borst zijn lijflied ‘Leve De Panne’ meezingen!”

Bijzonder betrokken

Burgemeester Bram Degrieck: “De rol van Robert Demuysere in het weefsel van onze gemeenschap is nauwelijks te beschrijven. De man was niet alleen een belangrijke pionier in de zeilwagenwereld, maar was ook bijzonder betrokken in het sociale weefsel en de handelaarsverenigingen. De gemeenteraad benoemde Robert op 9 november 2020 als ereburger en we zijn trots dat we het Robert Demuyserepad als eerbetoon naar hem kunnen vernoemen.”