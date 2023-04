Ereburgemeester Roger Terryn mag 90 kaarsjes uitblazen: “Ik ben toch zo graag bijen tussen de mensen”

Op 30 maart vierde de Deerlijkse ereburgemeester Roger Terryn zijn 90ste verjaardag. Meer dan een kwarteeuw droeg hij de sjerp in zijn geboortedorp Deerlijk en daarnaast was hij twaalf jaar schepen van Openbare Werken en hij zetelde 37 jaar in de provincieraad.

Toen Roger Terryn eind 2003 een punt zette achter zijn politieke loopbaan vroegen velen zich af of hij zijn contacten met de mensen zou kunnen afbouwen. “Thans is het veel verminderd. Ik ben minder mobiel, maar kan gelukkig nog met de auto rijden. Ik behelp mij zo goed als het kan om onder meer naar kaartingen te gaan en overdag eens ergens naartoe te rijden. Ik ben toch zo graag bij en tussen de mensen.”

Dit was zijn leven: mensen ontvangen, bezoeken en helpen. “Van bij de ochtendkoffie kwamen er hier mensen met een vraag of probleem. Als burgemeester was ik elke middag in het gemeentehuis en mensen een bezoekje brengen was eigenlijk mijn hobby.”

Landbouw

De familie Terryn woont sinds mensenheugenis op de landelijke hoeve in de Kleine Klijtstraat (Belgiek). Ook zijn vader en grootvader werden er geboren. “Mijn ouders bereikten beiden de leeftijd van ruim 89 jaar. Ik heb het geluk nog langer te mogen leven.”

Voor Roger Terryn is de ‘terug in de tijd’ omvangrijk. “In mijn jeugd was ik stichter van de vendeliers en toneelspeler bij de KLJ. Ik liep naar de lagere school op de Belgiek en daarna drie jaar college in Waregem. Ik was soldaat in 1952 en stond op wacht toen op 2 februari de overstromingen Nederland en een beetje ons land teisterden.”

De wenk naar de politiek kwam er na een actieve periode in de jeugdraad. Het werd in 1964 meteen raak: Roger werd meteen schepen van Openbare Werken. Ook in 1970 bleef dit zo en in 1977 werd hij de onbetwistbare kopman op de CVP-lijst. Keer op keer deed hij dit over, telkens met zeer veel voorkeurstemmen.

“In 1964 zat ik meteen volop in de openbare werken. De planning en aanleg van de E17 waren nakend. Door contacten met instanties kwam er hier en daar een kleine verbetering voor getroffen landbouwers en kwam er een extra brug tussen de Belgiek en de Molenhoek.”

Als de 90-jarige naar de mooiste momenten uit zijn loopbaan gevraagd wordt, moet hij niet lang nadenken. “Ik heb veel mooie momenten beleefd, maar ik denk zeker terug aan het zelfstandig houden van Deerlijk en aan de grote werken waardoor de steeds terugkerende watersnood teruggedrongen werd.”

Over de moeilijkste momenten praat hij niet graag, maar het onverwacht missen van een benoeming tot provinciaal gedeputeerde doet nog steeds pijn.

Belgiek

Roger Terryn heeft een boontje voor zijn Belgiek. “Ik heb het geluk hier dag na dag ouder te worden. Ik werd 61 jaar geleden lid van het feestbestuur op de wijk, maar nam enkele jaren geleden ontslag. In dit bestuur heb ik een grote vriendengroep. Ik heb de wijkkermis zien evolueren tot iets dat ook buiten Deerlijk bekend is. Wie kent er nu ‘Belgiek Koerse’ niet?”

Op zijn 90ste is de tijdsinvulling van Roger veranderd. “Veel lezen in de krant. Als het kan de thuiswedstrijden van Deerlijk Sport bijwonen en nog af en toe bij vrienden en kennissen vertoeven. De mensen zijn mij niet vergeten en ik hen evenmin”, besluit Roger Terryn. (Marc Vergote)