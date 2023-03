Erdinger Fanclub pakt weer uit met Après Ski Party

Na twee noodgedwongen annuleringen wegens covid maakt de Waregemse Erdinger Fanclub zich stilaan weer warm voor de jaarlijkse Après Ski Party in het Jeugdcentrum aan de Zuiderlaan. De opbrengsten van het feest op zaterdag 11 maart gaan integraal naar De Kim en De Sam, twee scholen voor buitengewoon onderwijs in Deerlijk.

Jo Dekeyster (58) werd geboren in Waregem en woont in Wortegem-Petegem. Hij studeerde bedrijfsadministratie aan Hantal Kortrijk en is manager director bij Stäubli in Kortrijk. Hij is sinds de oprichting in 2012 gepassioneerd voorzitter van de Erdinger Fan Club Waregem. “We bestaan inderdaad reeds elf jaar”, rekent een fiere voorzitter voor ons uit. “Ieder jaar organiseren we een drie- à viertal activiteiten. Naast het traditionele petanquetornooi en de deelname aan de herfstmarkt bij de Lichtjes aan de Leie in Sint-Eloois-Vijve trekken we telkenjare eind augustus een weekend naar het Erdinger Bierfest, het derde grootste in Duitsland met meer dan 200.000 bezoekers. Met meer dan 180 leden zijn wij de grootste Erdinger Fanclub buiten Duitsland. Ik ben mijn bestuursleden Bernhard Bouckaert, Christian Maes, Frederic Gevaert en Pascal Callant dan ook heel dankbaar voor hun onverdroten inzet.” “We verwachten zaterdag toch wel weer meer dan 300 feestvierders”, glundert Jo. “De opbrengst gaat dus integraal naar De Kim en De Sam in Deerlijk. Beide scholen samen voorzien buitengewoon basisonderwijs aan meer dan 330 leerlingen in een uiterst auti-vriendelijk klimaat. Ze voorzien dan ook algemene en individuele aanpassingen. Vooral kinderen met een type basisattest 2,7 en 9 kunnen er terecht. Onze steun zal dienen om de sportinfrastructuur op de speelplaats onder handen te nemen en eventueel ook nieuwe aan te kopen.” “Ter ondersteuning van de actie zullen de scholen De Kim en De Sam ook tombolalotjes aan 1 euro verkopen. Eén winnaar krijgt een gevuld Erdinger Exlusief glas ter waarde van 70 euro en onder iedereen die een lotje kocht worden diverse troostprijzen verloot. Op de avond zelf krijgen de eerste honderd aanwezigen een leuke attentie uit de fanshop en aanwezigen in dirndl, lederhose of skikledij dingen mee naar twee waardevolle prijzen. (PPW)