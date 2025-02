Er zijn nog tien vrijmetselaarsloges actief in Brugge: hoe groot is hun politieke macht?

Van donderdag 13 tot en met zondag 15 februari organiseert het Concertgebouw in Brugge een driedaagse over de vrijmetselarij: Tempeltonen. Er staan concerten en een Brugse stadswandeling op het programma. Gids Joris Surmont wijdt ons in de geheimen van deze mysterieuze broederschap in.

“Weet je waarom Frank Van Acker op 1 juli 1980 het beeld van Papageno voor de stadsschouwburg onthulde?”, vraagt stadsgids Joris Surmont. We wisten dat de Oostenrijkse componist Wolfgang Amadeus Mozart, net als de voormalige burgemeester, een vrijmetselaar was en dat het beeld uit Mozarts beroemde opera ‘De Toverfluit’ een ‘maçonniek’ statement is.

Ketter

Joris Surmont (70), oud-fregatkapitein bij de Marine én lid van de loge Simon Stevin, legt uit: “Op 1 juli 1766 werd François-Jean Lefebre de la Barre geëxecuteerd wegens godslastering. Deze Franse atheïst was de laatste ‘ketter’ die ter dood veroordeeld werd. Zijn drang naar gewetensvrijheid kwam hem duur te staan.”

Tijdens zijn stadswandeling – zaterdag 15 februari vanaf 10 uur – houdt Joris Surmont meerdere haltes. “Aan de stadsschouwburg hield de oudste loge in Brugge, La Parfaite Egalité, van 1765-73 zijn ‘werkplaats’ in het huis van stadsmagistraat Charles Lauwereyns in de Kuipersstraat.”

Concurrenten van kerk

De stadsgids, die voor UWV een wandelgids over de vrijmetselarij in Brugge schreef, verwijst graag naar het boek dat Andries van den Abeele over La Parfaire Egalité schreef: “In die tijd aanzag de Kerk de loges ten onrechte als concurrenten en bestreed ze hevig. Diverse pausen hebben zeventien bullen tegen de vrijmetselaars uitgevaardigd. Vanop de kansel preekten de priesters: wie lid was van een loge, mocht de sacramenten niet ontvangen.”

Pas in het Franse tijdperk, toen Napoleon in 1803 le Camp de Bruges oprichtte, ter voorbereiding van een grootscheepse aanval met 120.000 soldaten, 9.000 paarden en 400 kanonnen op Engeland, kreeg Brugge opnieuw een loge. “Om de korpsgeest te verbeteren en een netwerk met lokale notabelen te smeden, werd in 1803 La Réunion des Amis du Nord opgericht in het ambachtshuis van de kleermakers in de Steenhouwersdijk, waar Hotel Die Swaene is”, aldus Joris Surmont.

Strafmutatie

Volgens onze gesprekspartner heeft ook Koning Willem I der Nederlanden de vrijmetselaarsloges gebruikt om de hogere burgerij te sturen: “Het leidde tot spanningen tussen orangisten en belgicisten. In 1846 wou de katholieke Belgische regering het liberaal gedachtegoed het zwijgen opleggen en verbood de militaire veldloges. Officieren, die logebroeders waren, kregen geen promotie, maar strafmutatie.”

Guido Gezelle trok ten strijde tegen de vrijmetselaars

“Het ongunstige klimaat zorgde voor de neergang van de loges La Tolerance en Les Vrais Amis Réunis, die beiden kort in het ambachtshuis van de kuipers in de Vlamingstraat actief waren. Guido Gezelle trok in zijn journalistiek werk ten strijde tegen bekende Brugse vrijmetselaars als Julius Sabbe, die hij in zijn geschriften smalend klein duimpje noemde.”

“In 1881 zag La Flandre het levenslicht in een notarishuis in de Twijnstraat, waar nu nachtkroeg Lucifernum is. Later verhuisde deze loge, die nog altijd actief is, naar de Beenhouwersstraat. Ze wou haar werkplaats dichter bij het station, omdat er ook Oostendse en Blankenbergse notabelen leden waren. Het was een vooruitstrevende loge, met Achiel en Frank Van Acker.”

Mannenbastion?

“Oorspronkelijk was de voertaal in de loges Frans. De in 1937 opgerichte werkplaats Simon Stevin was de eerste Nederlandstalige. Vandaag werkt enkel de Brugse loge Aurore, nog in het Frans. De negen overige Brugse werkplaatsen zijn Nederlandstalig.”

“De vrijmetselarij in Brugge was aanvankelijk een mannenbastion, vandaag hebben vrouwen toegang tot verschillende werkplaatsen.

Politieke macht

Heeft de vrijmetselarij anno 2025 veel politieke macht? Joris Surmont: “Het zijn clubs, waar vrienden van gedachten wisselen over uiteenlopende onderwerpen. Wegens de privacy mag je de namen van andere logebroeders niet verklappen. Solidariteit, broederlijkheid en gewetensvrijheid staan centraal. Het zijn louter netwerken, zonder politieke ambities, zoals in een tennisclub.”

