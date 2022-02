Er zijn maar liefst 25.000 Zwevegemnaars

Zwevegem sloot 2021 af met 25.138 inwoners. Naast een positieve natuurlijke groei, kwamen ook heel wat mensen in onze gemeente wonen.

“De bevolking van Zwevegem groeide in 2021 spectaculair met 1,18% tot 25.138 inwoners”, liet schepen van burgerzaken Eliane Spincemaille (CD&V) ons weten. “Er is een positieve natuurlijke groei, meer geboorten dan overlijdens dus, maar we verwelkomen ook mensen van elders die hier komen wonen.”

Net zoals in Vlaanderen noteerde Zwevegem in 2021, met 260 baby’s, een hoger geboortecijfer dan de voorbije jaren. Dit is 10% meer dan in 2020 en 2019.

Leuk om weten is dat de favoriete namen bij de 141 jongens Lewis, Arthur en Jules zijn, terwijl dit bij de 119 meisjes de topnamen Emma, Camille, Lilou en Marie zijn.

Raadsleden

Spijtig genoeg kwamen 241 Zwevegemnaren te overlijden in het voorbije jaar, 132 mannen en 109 vrouwen. Dit zijn er 10 minder dan het jaar ervoor, maar wel 6 meer dan in 2019. “Dit brengt de natuurlijke groei op +19, maar daarnaast was er een netto-verhuisbeweging van 273 mensen die hun intrek namen in een woning in Zwevegem”, aldus Spincemaille.

Alles opgeteld overschrijdt Zwevegem voor het eerst in de geschiedenis de kaap van 25.000 inwoners. Dit heeft ook gevolgen op politiek vlak. “Door het overschrijden van die grens verhoogt de samenstelling van de gemeente- en OCMW-raad vanaf de volgende legislatuur (gemeenteraadsverkiezingen 2024) van 27 naar 29 raadsleden”, besluit de schepen.

Ook cupido was actief in 2021. Er waren 88 huwelijken, wat 10% meer is tegenover 2020 en 84 samenlevingscontracten, wat een stijging is van 25% tegenover het jaar voordien.

