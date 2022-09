Er wordt veel verwacht van KSV Bredene

KSV Bredene wordt getipt als dé grote favoriet voor de titel in tweede provinciale B en promotie naar eerste. De kustploeg versterkte zich in het tussenseizoen met talentrijke spelers uit hogere afdelingen.

“Uiteraard zullen we overal de te kloppen ploeg zijn”, geeft manager Glenn Plovie toe. “Elke ploeg zal met getrokken messen tegen ons op het veld komen. We zijn alvast goed gestart op Lichtervelde. Het voetbalvermogen van onze ervaren spelers – Jonckheere, Siani en Niels Bataille – kwam meteen tot uiting. De bal werd vlot rondgespeeld en de thuisploeg was aangewezen op verdedigen. Na een wervelend eerste kwartier met enkele kleine kansjes kon Michiel Jonckheere, op voorzet van Mo Tahiri, ook ex-KVO, binnenkoppen. Voor de rust ontbrak de efficiëntie en het geluk om verder uit te lopen. Na de rust domineerden we verder de partij en creëerden we veel kansen. Op pas van Neal Moss scoorde Siani het tweede doelpunt en specialist Moss mikte een vrijschop tegen de netten voor de 0-3.”

Gele kaarten

Minder positief is dat de kustploeg nog een tegendoelpunt slikte en dat er ook vier gele kaarten vielen, voor Lycke, Jonckheere, Peremans en Tahiri. “Als superfavoriet zullen we met argusogen bekeken worden en daar zullen we meten leren mee leven”, weet Glenn Plovie. “Het zal er op aankomen kalm te blijven en onze kwaliteiten uit te spelen, met de bal, niet met de tong! De kern is groot genoeg om iedereen scherp te houden. Dieter Wittesaele is al uitgevallen met een enkelblessure en Albion Gashi is out met een knieblessure. Zondag ontvangen we Dosko Beveren, een stevige ploeg, die zijn eerste wedstrijd won tegen Lissewege. We moeten de drie punten thuis houden. Er zijn geen excuses!” (FRO)

Zondag 11 september om 15 uur: SV Bredene – Dosko Beveren