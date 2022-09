Er valt van alles te beleven tijdens tweedaagse Manor Goes Classic in Sint-Eloois-Winkel

Komend weekend wordt op de Manorhoeve langs de Gootstraat de Manor Goes Classic georganiseerd. Tijdens dit tweedaags evenement smelten de werelden van paarden en oldtimers samen. Het evenement richt zich ook op enkele goede doelen: de ziekenhuisclowns van Kloen en het Kinderkankerfonds.

Manor Goes Classic is aan haar zevende editie toe. Het evenement heeft normaal gezien jaarlijks plaats, maar door de coronacrisis werden de edities 2020 en 2021 afgelast. “Mijn vader is een grote liefhebber van oldtimers. Mijn man en ik zijn dan weer geïnteresseerd in alles wat te maken heeft met paarden en koetsen. Het leek ons leuk om die twee werelden samen te brengen”, aldus Evelien Huyghe van de organisatie.

Zowel paardenliefhebbers als oldtimerliefhebbers komen komend weekend op de Manorhoeve langs de Gootstraat beslist aan hun trekken. “Zo voorzien we drie oldtimerritten.” Op zaterdag is er de GP Classic Cars, een rondrit voor oude wagens. Op zondag staan er nog twee ritten op het programma. Zo is er de Prewars Tour en de Ladies Cup, waar

enkel vrouwelijke chauffeurs mogen aan deelnemen.

Kinderdorp

“Uitkijken is het ook naar de internationale wedstrijd voor antieke koetsen. We hebben een vijftiental deelnemers uit verschillende landen.” De koetsen trekken op zondagochtend door de gemeente. Nabij de kerk van Sint-Eloois-Winkel staat er om 10.30 uur een ludieke behendigheidsproef op het programma.

Op de site van de Manorhoeve is er het hele weekend van alles te beleven. Zo zijn er verschillende shows met Iberische paarden en stelen ook de mini-paardjes de show. “Gedurende het volledige weekend kunnen ook de kinderen genieten van een leuke beleving. We richten een kinderdorp in waar ze zich volledig kunnen uitleven.” Voor het kinderdorp werken de organisatoren samen met de ziekenhuisclowns van Kloen. Kloen is een van onze goede doel waarvoor we dit evenement organiseren. Een ander goed doel is het Kinderkankerfonds.”

Kunstenaars

De Manorhoeve is een uitgestrekt domein van zo’n acht hectare. Drie hectare ervan is aangelegd als een Franse en Engelse landschapstuin. “Gedurende het jaar stellen hier een tiental kunstenaars tentoon. Hun werken zullen ook tijdens het evenement te zien zijn.” De kunstenaars die tentoon stellen zijn Dirk Santens, Marc Claerhout, Etienne Desmet, Barry Ranson, Christien Dutoit, Griet Dierick, Jan Declercq, Luc Verbeke, Melissa Muys, Annie Vanlerberghe, Luc Lapere, Dirk Hofman, Géraldine Requier en Rik Vanovenacker.

Meer informatie omtrent het evenement en programma via www.manorgoesclassic.be.