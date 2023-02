Er komt geen stedelijke diversiteitsraad in Torhout

Tijdens de gemeenteraadszitting van maandag vroeg de fractie Groen bij monde van Sien Lagae om een stedelijke adviesraad voor etnisch-culturele diversiteit op te richten. Haar tussenkomst kende geen succes: het nieuwe adviesorgaan komt er niet.

Sien motiveerde de oprichting van de raad nochtans uitvoerig. “In zo’n diversiteitsraad kunnen onder andere personen met een migratieachtergrond en vertegenwoordigers van de lokale opvanginitiatieven opgenomen worden”, zei ze. “Ze kunnen het stadsbestuur over een aantal thema’s adviseren. Veelal ervaren mensen met een migratieachtergrond drempelvrees om deel te nemen aan bestaande adviesorganen. Plus: ze hebben op bepaalde zaken een andere kijk en vinden niet altijd vlot een manier om die te communiceren naar het stadsbestuur toe. Een stedelijke diversiteitsraad kan de inclusie en de participatie van de genoemde mensen binnen onze Torhoutse gemeenschap bevorderen.”

Inzetten op een inclusieve welzijnsraad

Schepen van Gelijkekansenbeleid Ine Debruyne (Vooruit) antwoordde dat ze het idee achter het voorstel genegen is, maar dat Torhout ervoor kiest om via de stedelijke welzijnsraad te werken. “Die raad werd bij het begin van de legislatuur opgericht met als doel alle spelers inzake welzijn en hulpverleningsaanbod samen te brengen en breder bekend te maken”, aldus de schepen. “We willen in de welzijnsraad het niet alleen hebben over bepaalde doelgroepen en problematieken, maar ook meer in interactie te treden met die doelgroepen zelf, waarvan sommige moeilijker te bereiken zijn. We verkiezen dus geen aparte diversiteitsraad op te richten, maar sterker in te zetten op een inclusieve en participatieve welzijnsraad.”