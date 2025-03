Er komen twee nieuwe transitwoningen in Marconistraat

Het stadsbestuur breidt het aantal transitwoningen uit. In de Marconistraat komen er nog voor de zomer twee woningen bij.

Oostende heeft al meer dan 20 jaar één crisis- en 17 transitwoningen, bedoeld als noodopvang voor eigenaars of huurders die getroffen zijn door een calamiteit, brand of instorting. De woningen bevinden zich in een pand in de Timmermanstraat. De bewoners kunnen er terecht voor een periode van zes maanden en dat is eenmalig verlengbaar. Er komen vooral mensen terecht na een onbewoonbaarheidsverklaring van hun woning als gevolg van een kwaliteitsonderzoek uitgevoerd door de stad. Woonbegeleiders gaan met de tijdelijke bewoners aan de slag om zo snel mogelijk nieuwe huisvesting te vinden. Er is een groot verloop en weinig leegstand, wat duidt op een grote nood.

“Steeds meer mensen komen op korte termijn op straat. Het wordt er niet gemakkelijker op om een betaalbare en kwalitatieve woningen te vinden”, zegt burgemeester John Crombez (Vooruit Plus). “In ons woonplan zullen we moeten zorgen voor meer en betaalbare woningen. In afwachting breiden we het aantal uit tot 19 transitwoningen.” (EFO)