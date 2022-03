“Er gaat heel snel heel veel erfgoed verloren in Ingelmunster”

Mike Van Acoleyen is verontwaardigd over de herhaalde aanvragen om het kasteeltje Merelsnest in zijn straat te slopen. Erfgoed is belangrijk voor de amateur-schrijver en kunstenaar uit de Izegemstraat. Daarom diende hij al tot tweemaal toe een bezwaar in tegen de sloop.

Mike vindt het belangrijk dat dit kasteeltje behouden blijft. Waarom? “Om twee redenen. Ten eerste moeten we respect tonen voor onze monumenten. Dit kasteeltje is een getuige van vroegere tijden, toen industriebaronnen de plak zwaaiden. Het was ooit een lusthof voor de maîtresse van een baron, nadien ook nog jeneverstokerij en nertsenkwekerij. Kortom, een gebouw vol verhalen en geschiedenis. En als eclectisch gebouw is het een parel voor de straat en de gemeente. Ten tweede zou het afgebroken worden voor nog maar eens appartementen, en daar hebben we er al heel veel van”, vertelt Mike, die ook stilstond bij de buurt die niet zo blij is met de bestemmingsverandering.

Iedereen tekende petitie

“En dat is terecht. Zeker in de eerste aanvraag was er groot risico op inkijk. De buren verloren hun privacy. Ik ben de huizen in de onmiddellijke omgeving langsgegaan, samen met mijn buurman Manfred Vanhulle, en iedereen heeft onze petitie getekend, zonder uitzondering. Maar helaas is dit kasteeltje niet het enige voorbeeld van erfgoed dat bedreigd wordt. Ik hoop dat de gemeente, of in beroep de provincie, een wijze beslissing neemt.”

Mike somt nog diverse vergelijkbare voorbeelden op. “De nieuwe bibliotheek aan de Oostrozebekestraat of een van de tien werken waar het bestuur graag mee uitpakt. Die komt op de plaats waar tot voor kort een van de laatste dorpscinema’s van West-Vlaanderen stond. In 2018 werd Cinema Albert nog verkozen door de Ingelmunsternaren als top erfgoed in de campagne ‘Zot van erfgoed’ van erfgoedvereniging TERF. Nu ligt ze tegen de grond, nog voor er maar een vergunning is voor die nieuwe bibliotheek. En weet je wat ik heel vreemd vind? De sloopvergunning voor de cinema werd aangevraagd door Kurt Windels en Dominik Ronse, als burgers, en ze werd afgeleverd en getekend door Kurt Windels en Dominik Ronse, als burgemeester en algemeen directeur. Ik vind dat op zijn minst vreemd.”

Tegen Centrumhuis

Mike is dus niet gelukkig met de bouw van het nieuwe Centrumhuis, inclusief nieuwe bibliotheek. “Dat is nog zwak uitgedrukt. Ik ben radicaal tegen. Ik ga nochtans wekelijks naar de bib, maar het huidige gebouw is voor mij perfect om alle activiteiten van een bib te huisvesten. Het is géén oud gebouw. Wat zal ermee gebeuren? Verkopen, zegt de gemeente. Wil dat dan zeggen dat het ook tegen de grond gaat om er opnieuw appartementen op te zetten?”

Veel gesloopt

Vindt Mike dat de gemeente niet goed omgaat met haar erfgoed? “Ik maak even het lijstje: De Spin in de Bruggestraat, dat was herberg In den Dobbelen Arendt uit 1719, met een authentieke schepenkamer. Gesloopt. De pastorie van 1885 in de Weststraat. Gesloopt. Historische hoeve ‘t Verbrand Goed of hoeve Geldof in de Izegemstraat. Deels ingestort, klaar voor de sloop. De Valoratoren, industrieel erfgoed. Gesloopt. De markante directeurswoning en later pastorie aan het Slunsekot. Gesloopt. Het Missiecollege van de paters van de Heilige Geest, later de Wezenschool in de Weststraat. Gesloopt. Enzovoort, enzoverder. Dus ja, er gaat heel snel heel veel verloren. Waar ik nu op hoop? Het is misschien ijdele hoop, maar ik wil dat er meer erfgoed behouden blijft én minder appartementen onze gemeente overspoelen. We moeten geen klein Brussel worden.”