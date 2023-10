Eowyn (4) lijdt aan acute leukemie, maar familie en vrienden staan voor haar klaar: “Overdonderd door de steun”

Familie en vrienden van Heavenly Heffinck en Hannes Devreese uit Zuienkerke zijn een koekjesverkoop gestart om het gezin financieel te steunen. Hun vierjarig dochtertje Eowyn kreeg onlangs de diagnose van acute leukemie en heeft nog een lange behandeling voor de boeg. Om ervoor te zorgen dat het gezin zich geen zorgen moet maken over de financiële kant springen heel wat mensen nu op de kar om te helpen.

Het verhaal van de kleine Eowyn is al even hartverwarmend als hartverscheurend. Het meisje startte aan het nieuwe schooljaar, maar werd ziek. “We dachten aan een buikgriep. Ze had koorts en had weinig energie. Toen het na een week niet beterde, zijn we naar een pediater getrokken. Mijn buikgevoel als mama zei me dat er meer aan de hand was. De pediater besloot om verder te zoeken. Enkele uren later stond onze wereld op z’n kop”, blikt mama Heavenly Heffinck terug naar vorige week.

Het meisje bleek aan acute leukemie te lijden en moest van het ziekenhuis in Oostende meteen naar Gent. Ze heeft daar al chemo gekregen en wordt nu verder behandeld. “We staan nog voor een lange weg, hebben de dokters al gewaarschuwd”, vertelt Heavenly.

Veel steun

Het gezin staat er gelukkig niet alleen voor. “Ik ging net aan mijn tweede jaar kleuteronderwijs beginnen. Een gezin met twee kindjes combineren met studies is al niet gemakkelijk. Mijn vriendinnen weten dat en besloten dan ook meteen om in actie te schieten om ervoor te zorgen dat we in deze situatie niet moeten wakker liggen over hoe we alles zullen kunnen betalen.”

De actie werd meteen massaal gedeeld op sociale media. “Er komen reacties uit heel wat onverwachte hoeken. We hadden dit nooit kunnen denken, maar het doet enorm veel deugd. Ik ben zelf afkomstig uit Bredene en mijn man uit De Haan. We wonen nog niet zo lang in Zuienkerke, maar ook hier worden we gesteund. De school van de kindjes en zelfs de slager in het dorp willen helpen. Dat is mooi om te zien.”

Studies

Of Heavenly haar studies zal kunnen verderzetten is nog afwachten. “Momenteel is het niet duidelijk of dat zal lukken, omdat de VDAB akkoord moet gaan. Ik hoop dat ik toch twee vakken zal kunnen volgen. Het zou mentaal goed zijn als ik zelf ook mijn gedachten kan verzetten en ik wil niet opgeven op school. Het is een enorme uitdaging, want je wil natuurlijk alles doen voor je kindjes. We hebben met Nando ook nog een zoontje van zes jaar. We willen zijn leven zo normaal mogelijk houden. Gelukkig hebben we een netwerk die ons enorm wil helpen.”