Enthousiastelingen en magneetvissers ruimen ganse dag stadspark in Diksmuide op

Een groep van een tiental enthousiastelingen en magneetvissers hebben zaterdag een ganse dag het stadspark en de parkvijver in Diksmuide opgeruimd. “De reden is eigenlijk simpel”, zegt Joeri Van Der Borght, een van de initiatiefnemers. “We vonden dat het er vuil bij lag en kunnen zo tegelijk onze hobby als magneetvisser uitoefenen.”

De nobele actie van de groep begon zaterdagochtend rond 9 uur en duurde tot in de late namiddag. Het gaat om een groep van een tiental enthousiastelingen uit Diksmuide, Houthulst en samen met Joeri Van De Borght, die in Adinkerke woont. Hij is een van de initiatiefnemers. “Al jaren hebben we een groep die samen een grote hobby heeft: het magneetvissen”, zegt Joeri.

“Doorheen de jaren zijn we al op veel plaatsen geweest en hebben al van alles bovengehaald: van oude metalen tot obussen. Enkele leden van onze groep zagen vorig jaar een oproep op Facebook dat de stadspark er erg vuil bij lag. Er lag afval, heel wat takken en ook de vijver kon een opknapbeurt gebruiken. Daar lag onder meer een oude brommer in. We vroegen de stad Diksmuide de toelating om alles eens grondig op te ruimen maar de toestemming heeft vrij lang geduurd. We kregen die toch en ze voorzagen zelfs een container om alle afval in te gooien.”

Magneetvissen

“Voor onze magneetvissers is het een extra kans om onze hobby uit te voeren én dit te koppelen aan een mooi initiatief”, vervolgt Joeri. “De vijver is hier op het diepste punt nog geen twee meter diep en we hebben ook waadpakken mee. Veel spectaculairs zullen we wellicht niet vinden maar het zal er wel veel properder op worden.”

Het initiatief kon zaterdag op de goedkeuring rekenen van verschillende passanten, die tegelijk eens konden zien hoe het magneetvissen eruit ziet.

(JH)