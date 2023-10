Enthousiaste starters nemen intrek in Textielhuis in Kortrijk: “Dit historisch pand nieuw leven inblazen”

De culturele vrijhaven Bolwerk verhuist naar het Textielhuis in de Rijselsestraat in Kortrijk. Dit op insteek van Hangar K en Leiedal. Onder de naam Vierwerk brengen Bolwerk en partners een boeiende mix van creativiteit, coaching, co-creatie en gaming. “Deze interessante groep creatieve spelers wil het historisch pand nieuw leven inblazen.”

In 2019 kocht Leiedal het Textielhuis en het aanpalende hoekpand in de Rijselsestraat in Kortrijk. De ambitie? Kernversterking door economische, culturele en (re)creatieve activiteiten te verweven. Leiedal sloeg begin 2020 de handen in elkaar met Hangar K, de Kortrijkse incubator voor jong en creatief ondernemerschap. Sindsdien is het hoekpand, omgedoopt tot K-orner, de werkplek van een aantal innovatieve starters. Ook het Textielhuis huisvestte al enkele initiatieven rond gaming.

“Bolwerk zet in op creatie, ontmoeting, verwondering en ecologie”

Nu verwelkomen Hangar K en Leiedal Bolwerk er enkele andere enthousiaste starters in het Textielhuis. Bolwerk zet in op creatie, ontmoeting, verwondering en ecologie. Omdat op hun site een aantal grotere werken gepland zijn, verhuizen ze voor enkele jaren naar het Textielhuis. In hun zog komen een aantal partners mee. Oole Ryckoort van Ort begeleidt startende muzikanten en bands. StickyTable van Yvette Kooke, Ben Vanhaelst, Ruben Cruypelans en Lander Molleman ontwikkelt digitale turn-based games. Een voorlopig laatste partner is BAF, een co-creatief en experimenteel collectief dat onder meer artistieke locatieprojecten in leegstaande panden in de Kortrijkse binnenstad uitrolt. Bolwerk vervult hierbij een coachende rol.

Ontmoetingsplek

“Samen met onze community blazen we dit historisch pand nieuw leven in en bouwen we aan een bruisende plek. Iedereen is welkom om daarbij te helpen en mee te creëren. Vierwerk biedt een ongedwongen bruine kroeg, podium- en presentatiekansen voor jonge performers, muzikanten en dj’s, een ontmoetingsplek voor de Kortrijkse game community, gedeelde ateliers voor jonge beeldende kunstenaars en meer”, aldus Ruben Benoit, één van de drijvende krachten achter Bolwerk.

Het Textielhuis is open op donderdag, vrijdag en zaterdag. Ook Vincent Vanderbeck, de man achter Hangar K is een tevreden man: “Met onze community ondersteunen we zowel starters, groeiers als gevestigde waarden. Door diverse bedrijven en organisaties samen te zetten, stimuleren we verrassende kruisbestuivingen en verdere ontplooiingsmogelijkheden en groei. De community achter Bolwerk heeft al een heel interessant en inspirerend traject afgelegd met tal van projecten waarbij experimenteren, co-creatie en inclusiviteit nooit veraf zijn.”