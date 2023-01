Enthousiaste Spot zoekt actieve baasjes

De Krant van West-Vlaanderen gaat elke week op zoek naar een baasje voor een beestje, want niet alle huisdieren vinden makkelijk een nieuwe thuis. Deze week gingen we langs bij de Pandorastichting. Daar zoeken ze een thuis voor Spot (2), een Roemeense hond met een erg sociaal karakter.

“Onze Roemeense dierenarts was in april vorig jaar op weg naar huis, na een project waarbij ze bijna 200 honden en katten steriliseerde, toen ze Spot langs de weg zag lopen”, vertelt Desiree Beulen van de Pandorastichting.

“We vermoeden dat Spot kort daarvoor uit een auto werd gegooid want hij was in paniek en snapte er helemaal niks van. Hij gedraagt zich sindsdien ook niet bepaald als een straathond. Iedereen is zijn vriend: zowel hond als mens”, aldus Desiree.

Wegkwijnen

“Het is echt een lieve en speelse knul die meteen genoot van alle aandacht en liefde die hij in de dierenkliniek kreeg. Jammer genoeg kon hij daar niet blijven, er wonen al veel te veel honden. Hij werd dus in een kennel geplaatst waar hij nu al de hele winter verblijft. Helaas doet hij het daar niet goed. We zien hem wegkwijnen. Daarom zoeken we nu heel dringend een thuis voor hem. Hij heeft nood aan een actief gezin met een tuin waar hij elke dag liefde en aandacht krijgt.”

Spot is gecastreerd, gechipt, getest en klaar voor een warme thuis. (Annelies Nollet)