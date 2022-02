Enorme ravage in Sint-Andries: boom van 25 meter valt op dak van woning

Felle rukwinden zorgden woensdagavond voor een twintigtal oproepen bij de brandweer van Brugge. In de meeste gevallen ging het om afgewaaide takken en zorgde dat voor relatief weinig hinder.

In de Doornstraat in Sint-Andries was de schade wél groot. Daar viel een boom op het dak van een bungalow. De ravage was groot. Het ging dan ook om een boom van zo’n 25 meter hoog die knakte en op het dak viel. Gewonden vielen er niet, maar het dak is haast helemaal vernield.

(JVMA)