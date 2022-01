Ennya opent met ‘t Kribbetje tweede kinderdagverblijf in Vlamertinge

Ennya Gobert (31) opende het kinderdagverblijf ‘t Kribbetje langs de Poperingseweg in Vlamertinge. “We hebben dit kinderdagverblijf overgenomen van twee zussen die om medische reden ermee gestopt zijn”, vertelt Ennya.

Ennya studeerde af als bachelor verpleegkunde aan Vives Kortrijk. “Ik heb een jaar gewerkt in het operatiekwartier van het Jan Ypermanziekenhuis, maar mijn liefde ging wel uit naar de zorg voor kindjes. Dat droeg al van jongs af aan mijn voorkeur weg”, aldus Ennya.

“Ik heb mijn hart gevolgd en werkte een tijdje in een kinderdagverblijf. Toen ik in 2014 de kans kreeg om een kinderdagverblijf aan het gewezen station in Vlamertinge te starten, heb ik niet geaarzeld. Er was daar plaats voor twaalf kindjes.”

Het Klein Stationnetje

Ennya is getrouwd met Simon Cuvelier. Twintig maanden geleden werd hun dochtertje Noélie geboren. “In april 2019 verhuisde het kinderdagverblijf naar de Bellestraat 34 in Vlamertinge en kreeg het de naam Het Klein Stationnetje”, vervolgt Ennya. “Mijn man en mijn vader Dirk hebben het huis volledig afgebroken en er een nieuwbouw met een modern kinderdagverblijf opgetrokken. Er is plaats voor 18 kindjes en er werken twee kinderbegeleidsters.”

Ennya en haar man kochten de woning waar het kinderdagverblijf ‘t Kribbetje een onderkomen vond. “Op termijn krijgt het kinderdagverblijf een nieuwe naam en voorzien we een aantal kleine verbouwingen”, vervolgt Ennya. “Hier zal ook plaats zijn voor de voorschoolse opvang van kindjes van 0 tot 3 jaar.”

Verse, gezonde voeding

“Dagelijks zorgen we voor verse en gezonde voeding. We bewaren ook het ritme van de kindjes, maar zorgen voor een vaste structuur. Ook activiteiten en feestjes in themavorm zijn voorzien. Voorlopig werkt hier één kinderbegeleidster. Het is de bedoeling om nog iemand aan te nemen als we hier ook zorgen voor 18 kindjes. Voorlopig zijn er nog plaatsjes vrij.” (EG)