Enkele maanden na ernstige ziekte kan Maria toch haar 70ste huwelijksverjaardag met Romain vieren

Vorig jaar zag het er niet naar uit dat Romain Taillieu (92) en Maria Wullepit (91) dinsdag feest zouden mogen vieren. Maria vocht toen nog in het ziekenhuis voor haar leven. Met veel wilskracht zette ze door en kwam ze bij Romain in het woonzorgcentrum in Dadizele terecht. Daar vierde het koppel dinsdag hun 70ste huwelijksverjaardag.

Romain Taillieu en Maria Wullepit vierden dinsdag in het bijzijn van hun familie hun platina huwelijksverjaardag. Het koppel stapte op 11 april 1953 in Zillebeke in het huwelijksbootje. Inmiddels zijn Romain en Maria maar liefst 70 jaar getrouwd. “Al zag het er niet naar uit dat mama die speciale huwelijksverjaardag zou halen”, aldus hun vier kinderen. Maria belandde vorig jaar met een ernstige ziekte in het ziekenhuis. Even leek het erop dat ze het niet zou halen. “Haar leven hing aan een zijden draadje. De kleinkinderen gingen zelfs langs om afscheid te nemen.” Maria zette echter door en kwam er helemaal bovenop. “Wandelen lukt nog moeilijk. Ze nam haar intrek in het woonzorgcentrum in Dadizele waar papa enkele maanden voordien was komen wonen.”

Kermisbal in Zillebeke

Het platina koppel genoot dinsdag zienderogen van hun speciale dag. Terwijl Romain nipte van een glaasje cava sloeg Maria een babbeltje met onder andere schepen Sherley Beernaert en provincieraadslid Els Kindt. “Door af en toe eens water bij de wijn te doen hebben we het zo lang uitgehouden. De liefde is nog altijd even groot”, aldus Maria. Zij herinnert zich nog de dag waarop ze Romain ontmoette. “Het was tijdens het kermisbal in Zillebeke.” Maria werd daar geboren en het was ook in die Westhoekgemeente dat het koppel huwde.

Kledingwinkel Roma

Het grootste deel van hun leven woonden Romain en Maria echter in Beselare. Romain, die er ook geboren was, was er ruim twintig jaar kleermaker. Maria baatte er hun kledingwinkel Huis Roma uit. Later was Romain aan de slag als leidinggevende in de beschutte werkplaats Westlandia. Ruim tien jaar geleden verhuisde het koppel naar een kleinere woning in Westouter. Vorig jaar verhuisde Romain als eerste naar Maria’s Rustoord, Maria volgde enkele maanden later. Romain en Maria kregen vier kinderen: Ingrid, Sonja, Sabine en Bart. Inmiddels zijn er ook al dertien kleinkinderen en achttien achterkleinkinderen. (Bert Feys)