Enkele bestuurders en fietser niet in orde bij controle

De politiezone Kouter hield zowel donderdag als vrijdag verkeerscontroles in Ichtegem.

Donderdag ging het om een controle van het verkeer op de Oostendebaan tussen 9.30 en 10.30 uur. Daarbij werden twee ademtesten afgenomen, maar die waren beide safe.

Drie onmiddellijke inningen

Daarnaast waren er drie onmiddellijke inningen voor het gebruik van een gsm achter het stuur en één voor het niet-dragen van een gordel. Daarnaast was er één vrachtwagen niet in orde met de ladingverzekering.

Vrijdag werd dan weer een fietscontrole gehouden in de Engelstraat in het centrum van Ichtegem. Tussen 7.30 en 8.30 uur werden 32 fietsen gecontroleerd op verlichting, waarvan er één niet in orde was. (JH)