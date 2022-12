Enkele asielzoekers hebben het noodkamp in Jabbeke al verlaten

De eerste asielzoekers hebben al na amper drie dagen het noodkamp in Jabbeke verlaten. Ze hebben al een opvangplaats gevonden in een asielcentrum. Dat bleek tijdens het bezoek van staatssecretaris voor Asiel en Migratie Nicole De Moor maandagnamiddag aan de voormalige site van de Civiele Bescherming in Jabbeke.

Rood-witte lintjes omgorden twee grasperkjes in het noodkamp in Stationsstraat in Jabbeke. ‘Do not enter. Zone niet betreden’ staat erbij. Blijkbaar zitten er in die grond restanten van bluswater, met het giftige PFAS. Het resultaat van blusoefeningen op die plek. Is het wachten op een sanering door OVAM?

De Jabbeekse burgemeester Frank Casteleyn lacht minzaam. Hij had de site onbewoonbaar verklaard, maar Fedasil trok met succes naar de Raad van State. Toch zag Frank Casteleyn, die samen met staatssecretaris Nicole De Moor rondgeleid werd in het noodkamp, dat het goed was: “De asielzoekers kunnen hier in leefbare omstandigheden tijdelijk verblijven, de gemeente Jabbeke zal meewerken aan dit project.”

Noodzaak

Nicole De Moor wees op de noodzaak van dit kamp in Jabbeke: “Er waren dit jaar 35 procent meer asielzoekers in ons land. Die hebben allemaal een dak boven hun hoofd nodig. Fedasil heeft amper 33.000 bedden, ook al zijn er grote inspanningen gedaan en werden er 7.000 extra slaapplaatsen gecreëerd. Maar als je er de Oekraïense vluchtelingen bij telt, zijn er dit jaar 100.000 asielzoekers in ons land binnen gekomen.”

“Gelukkig slagen wij erin om alle kwetsbare personen onderdak te bieden: gezinnen met kinderen, alleenstaande vrouwen en niet-begeleide minderjarigen. Het Europees asielbeleid staat voor grote uitdagingen, want 60 procent van de asielzoekers wordt uiteindelijk niet erkend als vluchteling en moet terug naar zijn land van oorsprong. België vangt proportioneel meer mensen op dan Italië en Spanje.”

25 vluchtelingen

Momenteel zijn er al 25 asielzoekers in Jabbeke: twee alleenstaande vrouwen en vier gezinnen met kinderen uit Moldavië, Afghanistan, Eritrea, Iran en Turkije. Ze slapen op stapelbedden in de ruimtes die vroeger betrokken werden door de Civiele Bescherming.

Enkele met rood-witte linten omgorde grasperkjes wijzen op de mogelijke aanwezigheid van PFAS op de site in Jabbeke. © Davy Coghe

“Enkelen hebben al een plaats gevonden in een regulier opvangcentrum”, zegt Lies Gilis van Fedasil. In het keukentje van de Civiele Bescherming staan vijf microgolf oventjes, waar voorlopig de bewakers van het centrum bereide schotels – vegetarische pasta en heek – voor de vluchtelingen opwarmen.

Tenten

Projectleider Jeroen Scheir leidt ons naar een tweede loods, waar 32 vierpersoonstenten, met chauffage, opgesteld staan. Voorlopig zonder bedden. “Die worden pas begin volgend jaar in gebruik genomen. Het sanitair en de catering moet nog op punt gesteld worden. De derde loods wordt gecompartimenteerd in kamers, zodat de komende maanden maximaal 500 asielzoekers in de lente enkele weken in Jabbeke zullen verblijven, wachtend op een vrije plaats in de opvangcentra”, aldus Jeroen Scheir.

De rondleiding eindigt bij de medische post, waar Nicole De Moor de vrijwilligers van het Vlaamse Kruis dankt voor hun inzet. Drie verpleegkundigen en een ambulancier lossen elkaar via een beurtrol af, zodat er permanent medische bijstand is. En drie keer per week zal een dokter langskomen in het noodkamp, dat over zes à acht maanden zou moeten opgedoekt worden. Tenzij de asielcrisis nog verergert?