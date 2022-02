Engelse journalist bezoekt Oostende voor biografie over Duitse schrijver

De uit het Engelse Norwich afkomstige journalist en professor Keiron Pim schrijft een biografie over de Duitse schrijver Joseph Roth. Op uitnodiging van Els Snick bezocht hij Oostende.

Els Snick is voorzitter van het Joseph Roth Genootschap en spit, gefascineerd door deze Joods-Oostenrijkse auteur, al jaren de nauwe band uit die de schrijver had met Oostende net voor de Tweede Wereldoorlog.

Momenteel schrijft de Engelse journalist en professor literatuur aan de universiteit van Norwich een biografie over Roth. In oktober volgend jaar komt er naast een Engelse ook een Nederlandstalige editie uit van zijn boek.

Kunstenaars

“In veel biografische teksten over Roth, de auteur van onder meer Radetskymars en De legende van de heilige drinker, wordt het belang dat Oostende in het leven van die schrijver speelt nog te weinig belicht. Roth verbleef hier vooral tijdens de zomermaanden van 1936 en 1937 en ontmoette hier zijn goede vriend en mecenas Stefan Zweig, een internationale bestsellerauteur, die net als Roth en zoveel andere Duits-Joodse auteurs een dwalend bestaan door Europa leidden om het nazistisch Duitsland te ontvluchten. Hier ontmoetten kunstenaars waaronder Irmgard Keun, Herman Kesten en Egon Erwin Kisch elkaar”, zegt Els Snick.

“Daarom nodigde ik Keiron Pim uit om hem dat vooroorlogse Oostende beter te leren kennen. Oostende was indertijd een stad waar naast Roth heel wat andere Joodse schrijvers in vrijwillige ballingschap verbleven”, aldus Snick, die als docente Duits aan de UGent al tal van werken over Roth schreef of uit het Duits vertaalde.

Op 11 februari wordt om 16 uur in Le Basque een gevelsteen onthuld ter herinnering aan de immer in geldnood verkerende en aan alcohol verslaafde Joseph Roth. Op het terras van het daar ooit gelegen Hotel Helvetia schreef hij in bovenvermelde zomers bijna dagelijks.