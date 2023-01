Enerheat schenkt zonnepaneleninstallatie weg

Het Izegems familiebedrijf Enerheat schonk net voor de feestdagen een zonnepaneleninstallatie ter waarde van 4.750 euro aan een koppel uit Nieuwkerke. Het bedrijf dat gespecialiseerd is in het plaatsen van zonnepanelen, thuisbatterijen en laadpalen sluit niet uit dat er nog een soortgelijke actie volgt.

“Tijdens de jaarbeurs in Roeselare hielden wij een grote jaarbeursactie”, vertellen Christophe en Isabelle, meewerkend zaakvoerders van Enerheat uit Izegem.

“Wie bij ons aan de stand een flyer invulde, maakte kans op een gratis zonnepaneleninstallatie ter waarde van 4.750 euro met keuring en plaatsing inbegrepen.”

“Net voor de feestdagen was het na lang wachten eindelijk zover. De trekking van de winnaar. De heer en mevrouw Sergier uit Nieuwkerke kwamen bij ons langs op kantoor en wij konden hen de prijs van onze jaarbeursactie overhandigen. Wij wensen de winnaars alvast heel veel plezier aan hun nieuwe installatie. We zijn blij dat we hen gelukkig konden maken met deze energiebesparende oplossing.”

Van start tot einde

“Wij zijn een Izegems familiebedrijf dat zich specialiseert in het plaatsen van zonnepanelen, thuisbatterijen en laadpalen. Naast installateurs zijn wij ook informateurs. We kijken toekomstgericht en bieden een installatie aan die het best aansluit bij het gebruiksprofiel van de klant. Na de installatie zorgen wij ook dat de installatie correct aangemeld wordt en vragen wij de eventuele premies aan voor de klant. Wij zijn er dus van start tot einde met raad en daad. Alsook hebben wij in Izegem een showroom waar wij graag een woordje uitleg geven bij de verschillende producten.”

“Het leven wordt duurder, daar kunnen we niet van onderuit. Gasprijzen schieten de lucht in, elektriciteit wordt fors duurder. Gelukkig bestaan er manieren, zoals een zonnepaneleninstallatie, om groene energie op te wekken. Wij weten dat een zonnepaneelinstallatie een kost is. Maar enkele jaren na plaatsing wordt deze kost een opbrengst. Daarom was voor ons de jaarbeurs in Roeselare hét ideale moment om een zonnepaneelinstallatie ter waarde van 4.750 euro weg te geven.”

Herhaling mogelijk

“Het was zeer leuk om net voor de feestdagen dit leuke cadeau onder de kerstboom van onze winnaar te leggen, dus wie weet volgen er in de toekomst nog wel soortgelijke acties. Op onze website kan je de gratis berekentool invullen. Daarna word je door een van ons gecontacteerd voor een persoonlijk gesprek, thuis of bij ons op kantoor. Je kan ons ook volgen op onze Facebookpagina: Enerheat BV.” (RV)