Energieopwekkende tegel levert Scott Casier Belfortprijs op

In het stadhuis werd, in bijzijn van de burgemeester en een aantal schepenen, de eerste Belfortprijs uitgereikt. Scott Casier (18) trok met een cheque van 800 euro huiswaarts, nadat zijn energieopwekkende tegel de jury kon bekoren.

“We schakelen een versnelling hoger in ‘the war for talent’ zodat onze jongeren Menen blijven kiezen voor hun toekomstige loopbaan!” Ambitieuze woorden van schepen Griet Vanryckeghem toen het project enige tijd geleden werd voorgesteld, woorden die meteen kracht werden bijgezet.

Leerlingen uit het 6de middelbaar van de secundaire scholen uit de postcode, konden op die manier meedingen naar de geldprijs van 800 euro. “800 euro die hen een duwtje in de rug geeft bij de start van hun nieuwe leven, maar meteen ook 800 euro die duidelijk maakt dat Menen hun talent wil gaan stimuleren” vulde de schepen toen nog aan.

Drie projecten, twee uit het VTI Sint-Lucas en één uit het Sint-Joris, werden op die manier ingestuurd voor deelname. Een vakjury, waarbij zowel mensen uit de stedelijke diensten als externe partners werden opgenomen, moesten de knoop doorhakken.

Energieopwekkende tegel

Het werd uiteindelijk de energieopwekkende tegel van Scott Casier, leerling aan het VTI Sint-Lucas, die het goud terug naar de schoolbanken bracht. “Het is een idee dat eigenlijk is ontstaan nadat we mensen over de Grote Markt zagen wandelen”, liet de aspirant-ingenieur nadien weten. “We zijn massaal op zoek gegaan naar alternatieve manieren om energie op te wekken en als je kijkt hoeveel mensen dagelijks over publieke plaatsen wandelen? Er moest een mogelijkheid zijn om dat te kunnen combineren. Na heel wat denkwerk vonden we een manier om kristallen, die energie opwekken wanneer je ze plooit, te gaan verwerken in ee straattegel. Het klinkt misschien eenvoudig maar het was allesbehalve dat. Enkele prototypes later zijn we er dan toch in geslaagd en konden we een tegel voorstellen die stroom levert wanneer je erop stapt. Om dat op een praktische manier te kunnen tonen hebben we er meteen een LED-strip aangekoppeld.”

Het concept, dat op bewondering van zowel de jury als het stadsbestuur kon rekenen, wordt meteen ook op 5 oktober in het Koninklijk Paleis verwacht. Daar worden jaarlijks de prijzen van de Stichting Koningin Paola uitgereikt. Dit jaar werd er gewerkt rond het thema ‘Focus Aarde’, waar ecologische innovatie centraal staat.