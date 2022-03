Energiegeschil in flatgebouw

Na het privatief gebruik van elektriciteit uit een gemeenschappelijk deel van een appartementsgebouw in Oostende, werd door de eigenaar van het pand klacht ingediend.

In een appartementsgebouw in de Madeliefjeslaan bevinden zich vijf wooneenheden. Na eerdere meldingen stelde de eigenaar van het gebouw opnieuw vast dat één van de bewoners via een verlengkabel elektriciteit haalde uit de gemeenschappelijke gang naar de eigen woonst.

Opladen

Om paal en perk te stellen aan dit energiegeschil zal het stopcontact worden verwijderd en diende de eigenaar klacht in bij de politie. Politie Oostende merkt de jongste tijd wel vaker burgerlijke geschillen omtrent het privégebruik van elektriciteit in de gemeenschappelijke delen van een flatgebouw, bijvoorbeeld voor het opladen van eigen elektrische auto’s, -fietsen en -steps