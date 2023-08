End of Summer Games zorgen voor sportieve sfeer in Moorsele

Ongeveer dertig ploegen kwamen in het lokaal dienstencentrum Martha hun T-shirts en ploegnummers ophalen. Ze waren klaar voor een parcours langs een tiental proeven, verspreid over het marktplein, het Groen Lint en de Ieperstraat. Helaas trof een stevige regenbui het parcours en besliste de organisatie om het aantal proeven in te korten.

Helle Lust: “Door de regen waren een aantal opblaasbare constructies niet meer veilig. Heel erg jammer, maar we hebben toch doorgezet en beslist dat het finalespel de winnaar bepaalt.” Voor het finalespel moesten de ploegen het parcours van een vijftig meter lang springkasteel zo snel mogelijk doorworstelen. De tijd van de vierde deelnemers was bepalend.

Deelneemster Annelies Breughe bleef enthousiast. “Ondanks de regen was het een leuke namiddag, een goeie organisatie. Je slaat eens een babbeltje en we hebben een leuke ploeg.”

Winnaars werden Team Mareva voor Tool and Storage en Timmer- en schrijnwerken Vandemaele. De oranje lantaarn voor de voorlaatste plaats ging naar Zorgteam Thuisverpleging. (HV)